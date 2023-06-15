https://sputnikarabic.ae/20230615/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-100-شخص-جراء-أعمال-عنف-في-مخيمات-النازحين-شمال-دارفور-1078131660.html
الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 شخص جراء أعمال عنف في مخيمات النازحين شمال دارفور
الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 شخص جراء أعمال عنف في مخيمات النازحين شمال دارفور
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "مصرع 100 شخص خلال أعمال عنف في مخيمات نازحين شمال دارفور في السودان". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:17+0000
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وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن "الجرائم في شمال دارفور ستتفاقم ما لم يتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان"، مؤكدا أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين الجيش السوداني والدعم السريع.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230615/البرهان-يدين-مقتل-والي-غرب-دارفور-على-يد-قوات-الدعم-السريع--1078116306.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأمم المتحدة تعلن مقتل 100 شخص جراء أعمال عنف في مخيمات النازحين شمال دارفور
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "مصرع 100 شخص خلال أعمال عنف في مخيمات نازحين شمال دارفور في السودان".
وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن "الجرائم في شمال دارفور ستتفاقم ما لم يتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان"، مؤكدا أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال
والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.
وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.