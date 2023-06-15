https://sputnikarabic.ae/20230615/الإمارات-تصبح-الوجهة-الأولى-لفائقي-الثراء-حول-العالم-1078117329.html

الإمارات تصبح الوجهة الأولى لفائقي الثراء حول العالم

الإمارات تصبح الوجهة الأولى لفائقي الثراء حول العالم

أصبحت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث اجتذاب فائقي الثراء الذين تدفقوا عليها بأعداد كبيرة خلال العام الماضي. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T06:47+0000

2023-06-15T06:47+0000

2023-06-15T06:47+0000

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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن تقرير "هجرة الثروات الشخصية لعام 2023" الصادر عن شركة "هنلي آند بارتنرز"، أن الإمارات تصدرت العالم في استقطاب فائقي الثراء خلال العام الماضي، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تدفقوا عليها للعيش الدائم إلى 5200.وبحسب التقرير، كانت الإمارات الدولة الوحيدة التي تجاوز فيها عدد الأشخاص الذين يتمتعون بثروة طائلة، والذين توافدوا عليها خلال العام الماضي، 5000 شخص.جاءت أستراليا في المركز الثاني بعد أن استقطبت 3800 شخص من فئة الأثرياء، فيما حلت سنغافورة في المركز الثالث بعد أن جذبت 2900 شخص.ولاحظ معدو التقرير أن دولة الإمارات فاقت توقعات الجميع في عدد فائقي الثراء الذين استقطبتهم في 2022، حيث توقع التقرير 4000 فقط.يذكر أن مجموع ثروات مليارديرات الكوكب، البالغ عددهم 2640 مليارديرا، كان قد انخفض إلى 12.2 تريليون دولار في 2023، بينما تضم القائمة 21 مليارديرا عربيا، تفاوتت ثرواتهم ارتفاعا وانخفاضا، خلال العام الماضي، بينما نجح بعضهم في الحفاظ على استقرار ثروتهم.وتشمل القائمة مليارديرات من مصر ولبنان والجزائر والمغرب والإمارات، بينما تم استبعاد المليارديرات من المملكة العربية السعودية من قائمة فوربس لأثرياء العالم 2023، للعام السادس على التوالي.انخفضت ثروات 9 من أصل 21 مليارديرا عربيا عما كانت عليه قبل عام مضى، ومع ذلك، ارتفعت ثروتهم مجتمعين من 52.9 مليار دولار عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار عام 2023.وعلى الرغم من استمرار تربع الملياردير المصري ناصف ساويرس على رأس قائمة الأثرياء عربيا، إلا أن صافي ثروته انخفض بقدار 300 مليون دولار في العام الماضي، ليصل صافي ثروته ما قدره 7.4 مليار دولار.ويعد الجزائري يسعد ربراب وعائلته، أحد أكبر الخاسرين في العام الماضي، حيث بلغت ثروته 4.6 مليار دولار، أقل بـ 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

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