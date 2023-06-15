https://sputnikarabic.ae/20230615/البنك-المركزي-الصيني-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-لتعزيز-الاقتصاد-1078114656.html

البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد

البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي، كما ضخ 33 مليار دولار في الأسواق المالية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T03:49+0000

2023-06-15T03:49+0000

2023-06-15T03:49+0000

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ووفقًا لما ذكره بنك الصين الشعبي في بيان، تم خفض سعر الإقراض المتوسط (MLF) - الفائدة على القروض لمدة عام للمؤسسات المالية - 10 نقاط أساس إلى 2.65٪.وقال البنك المركزي الصيني أيضًا إنه يقدم 237 مليار يوان (33 مليار دولار) من الأموال للبنوك من خلال عمليات الإقراض المتوسطة، "للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي".وأعلن البنك أيضًا عن خفض مفاجئ في سعر الفائدة قصيرة الأجل هذا الأسبوع، والذي قال المحللون إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن حالة الاقتصاد بين صناع السياسة الصينيين.في إشارة أخرى إلى الضعف، ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 20.8٪ كحد أقصى في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة اليوم الخميس.ويعمل البنك المركزي الصيني على تحسين ظروف الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توجيه البنوك لزيادة القروض وتخفيض تكاليف الإقراض.ويأمل البنك المركزي أن يساعد هذا في تعزيز الاقتصاد من خلال دعم الإنفاق والاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.وتتطلع الحكومة الصينية إلى تنشيط الاستهلاك الداخلي والتوسع في الاستثمارات البنى التحتية، مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

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