https://sputnikarabic.ae/20230615/الجزائر-تحث-الشركات-الروسية-على-زيادة-استثماراتها-في-البلاد-1078134969.html
الجزائر تحث الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في البلاد
الجزائر تحث الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في البلاد
وجهت الجزائر دعوة إلى الشركات الروسية لحثها على زيادة استثماراتها في البلاد لدعم جهود تعزيز الشراكة بين البلدين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:23+0000
2023-06-15T10:23+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، خلال كلمته في منتدى الأعمال "الروسي ـ الجزائري"، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "الجزائر الآن".وقال عرقاب إنه يجب توسيع الشراكة بين البلدين لأن حجم استثمارات الشركات الروسية في الجزائر يحتاج إلى المزيد للوصول إلى المستوى المطلوب.وقال وزير الطاقة الجزائري إن بلاده مهتمة بتقوية العلاقات مع روسيا خاصة في مجالات الطاقة والاستكشاف الجيولوجي.وتابع: "الجزائر ملتزمة بالمضي قدما نحو تحقيق المزيد من التقدم على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بالصورة التي تحقق مصالحهما المشتركة".ولفت محمد عرقاب إلى أن بلاده اقترحت توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لدعم التعاون الثنائي في مجال الجيولوجيا وصناعة التعدين.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدأ زيارة رسمية إلى موسكو، يوم الثلاثاء، تستمر 3 أيام، وقال خلال زيارته إن الشركات الروسية يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20230614/--تبون-الشركات-الروسية-تستطع-الاعتماد-على-الدعم-الجزائري-1078085110.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/صحيفة-جزائرية-تكشف-أهداف-زيارة-تبون-إلى-روسيا-1078083273.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
الجزائر تحث الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في البلاد
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وجهت الجزائر دعوة إلى الشركات الروسية لحثها على زيادة استثماراتها في البلاد لدعم جهود تعزيز الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، خلال كلمته في منتدى الأعمال "الروسي ـ الجزائري"، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت
صحيفة "الجزائر الآن".
وقال عرقاب إنه يجب توسيع الشراكة بين البلدين لأن حجم استثمارات الشركات الروسية
في الجزائر يحتاج إلى المزيد للوصول إلى المستوى المطلوب.
وقال وزير الطاقة الجزائري
إن بلاده مهتمة بتقوية العلاقات مع روسيا خاصة في مجالات الطاقة والاستكشاف الجيولوجي.
وتابع: "الجزائر ملتزمة بالمضي قدما نحو تحقيق المزيد من التقدم على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بالصورة التي تحقق مصالحهما المشتركة".
ولفت محمد عرقاب إلى أن بلاده اقترحت توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لدعم التعاون الثنائي في مجال الجيولوجيا وصناعة التعدين.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدأ زيارة رسمية
إلى موسكو، يوم الثلاثاء، تستمر 3 أيام، وقال خلال زيارته إن الشركات الروسية يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر.