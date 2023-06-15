https://sputnikarabic.ae/20230615/الجعفري--لدينا-مبادرة-لإنشاء-طريق-الحرير-الخاص-بين-روسيا-وسوريا-1078146037.html
الجعفري: لدينا مبادرة لإنشاء "طريق الحرير" الخاص بين روسيا وسوريا
الجعفري: لدينا مبادرة لإنشاء "طريق الحرير" الخاص بين روسيا وسوريا
كشف بشار الجعفري، سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" بأن العلاقات السورية الروسية وصلت إلى مستوى جديد، وهي أكثر من استراتيجية،... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:59+0000
2023-06-15T13:59+0000
2023-06-15T14:36+0000
العالم العربي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078146162_0:75:3376:1974_1920x0_80_0_0_5ab5c14cef2df031fb0116b14af98713.jpg
وقال السفير السوري إن بلاده ليدها "مبادرة لإنشاء نظير لـ "طريق الحرير" خاص ينطلق من شمالي روسيا إلى سوريا".وأضاف الجعفري لوكالة "سبوتنيك": "منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي، حيث يمكن للأطراف تعزيز التعاون على أساس الأهداف والمصالح المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المالية-السوري-لـسبوتنيك-دمشق-تعتزم-التقدم-بطلب-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1078142111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078146162_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_bf6f5e72ffc6552dce5d1bc431c65f65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
الجعفري: لدينا مبادرة لإنشاء "طريق الحرير" الخاص بين روسيا وسوريا
13:59 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف بشار الجعفري، سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك" بأن العلاقات السورية الروسية وصلت إلى مستوى جديد، وهي أكثر من استراتيجية، ودمشق تبذل قصارى جهدها لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
وقال السفير السوري إن بلاده ليدها "مبادرة لإنشاء نظير لـ "طريق الحرير" خاص ينطلق من شمالي روسيا إلى سوريا".
وفي تصريح له لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد الجعفري أنه يجب أن تكون قرارات الأمم المتحدة حيوية وفعالة، لذلك وقّعت نحو 120 دولة في العالم التي تأثرت بالعقوبات غير العادلة، بما في ذلك روسيا وسوريا، وثيقةً خاصة تدعو إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة".
وفي تصريح سابق للسفير الجعفري، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا- العالم الإسلامي: منتدى "قازان"، قال إن المنتدى فرصة كبيرة للتوحيد ومقاومة السياسة الغربية.
وأضاف الجعفري لوكالة "سبوتنيك": "منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي، حيث يمكن للأطراف تعزيز التعاون على أساس الأهداف والمصالح المشتركة".