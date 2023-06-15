https://sputnikarabic.ae/20230615/الجيش-الأوكراني-يواجه-مخاطر-كبيرة-بسبب-محاولة-إخلاء-دبابات-ليوبارد-2-المعطوبة-1078151687.html
صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة
صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن تجربة الاستخدام القتالي الحقيقي لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، من قبل الجماعات المسلحة لنظام كييف، لم تثبت فقط... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:14+0000
2023-06-15T15:14+0000
2023-06-15T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وسائل الإعلام الروسية أنه تم التخلي عن معظم الدبابات التي انفجرت بالألغام أو دمرت بقذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك بطائرات "لانسيت" دون طيار في ما يسمى "المنطقة الرمادية".وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"، يثير استياء المستشارين الأجانب، أن القيادة الأوكرانية لن تعيد هذه المعدات إلى موقعها.بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقدرات تقنية محدودة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/أمريكا-وبريطانيا-وهولندا-والدنمارك-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-لأوكرانيا-1078149821.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة
15:14 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن تجربة الاستخدام القتالي الحقيقي لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، من قبل الجماعات المسلحة لنظام كييف، لم تثبت فقط ضعفها الشديد، ولكن أيضًا مشاكل الإخلاء من ساحة المعركة.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أنه تم التخلي عن معظم الدبابات التي انفجرت بالألغام أو دمرت بقذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك بطائرات "لانسيت" دون طيار في ما يسمى "المنطقة الرمادية".
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"
، يثير استياء المستشارين الأجانب، أن القيادة الأوكرانية لن تعيد هذه المعدات إلى موقعها.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقدرات تقنية محدودة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.