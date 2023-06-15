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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الجيش-الأوكراني-يواجه-مخاطر-كبيرة-بسبب-محاولة-إخلاء-دبابات-ليوبارد-2-المعطوبة-1078151687.html
صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة
صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن تجربة الاستخدام القتالي الحقيقي لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، من قبل الجماعات المسلحة لنظام كييف، لم تثبت فقط... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:14+0000
2023-06-15T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وسائل الإعلام الروسية أنه تم التخلي عن معظم الدبابات التي انفجرت بالألغام أو دمرت بقذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك بطائرات "لانسيت" دون طيار في ما يسمى "المنطقة الرمادية".وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"، يثير استياء المستشارين الأجانب، أن القيادة الأوكرانية لن تعيد هذه المعدات إلى موقعها.بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقدرات تقنية محدودة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/أمريكا-وبريطانيا-وهولندا-والدنمارك-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-لأوكرانيا-1078149821.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صحيفة: مخاطر كبيرة بانتظار الجيش الأوكراني عند محاولة إخلاء دبابات "ليوبارد 2" المعطوبة

15:14 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 15.06.2023)
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن تجربة الاستخدام القتالي الحقيقي لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، من قبل الجماعات المسلحة لنظام كييف، لم تثبت فقط ضعفها الشديد، ولكن أيضًا مشاكل الإخلاء من ساحة المعركة.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أنه تم التخلي عن معظم الدبابات التي انفجرت بالألغام أو دمرت بقذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك بطائرات "لانسيت" دون طيار في ما يسمى "المنطقة الرمادية".
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"، يثير استياء المستشارين الأجانب، أن القيادة الأوكرانية لن تعيد هذه المعدات إلى موقعها.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بقدرات تقنية محدودة.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
14:37 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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