https://sputnikarabic.ae/20230615/الجيش-البحريني-يختتم-فعاليات-التمرين-البحري-المشترك-فجر-العواصف-27-1078142028.html
الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"
الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"
اختتم الجيش البحريني فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"، الذي نفذه سلاح البحرية بمشاركة مختلف الأسلحة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:01+0000
2023-06-15T13:01+0000
2023-06-15T13:02+0000
رصد عسكري
البحرين
أخبار الخليج
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101736/74/1017367475_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e371a90e0eea799efc2f8ed532cc36d0.jpg
وشارك في التمرين التعبوي، الذي اختتم فعالياته، اليوم الخميس، وحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل في وزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".ويأتي التمرين في إطار خطط التدريب الخاصة بالجيش البحريني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات القتالية المختلفة.كما يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز إجراءات القيادة والسيطرة وتطوير التكتيكات العسكرية الميدانية.يذكر أن الجيش البحريني يصنف في المرتبة رقم 79 بين أضخم جيوش العالم، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 1.5 مليار دولار، وتمتلك قواته البحرية 48 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20210110/6-جيوش-خليجية-تنفق-155-مليار-دولار-سنويا-حقائق-وأرقام-عن-دول-مجلس-التعاون-1047746950.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101736/74/1017367475_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_af9d7a3f39968924b331f0fa17d52caa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, البحرين, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, البحرين, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"
13:01 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
اختتم الجيش البحريني فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"، الذي نفذه سلاح البحرية بمشاركة مختلف الأسلحة.
وشارك في التمرين التعبوي، الذي اختتم فعالياته، اليوم الخميس، وحدات قوة دفاع البحرين
والحرس الوطني وخفر السواحل في وزارة الداخلية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
ويأتي التمرين في إطار خطط التدريب الخاصة بالجيش البحريني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات القتالية
المختلفة.
كما يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز إجراءات القيادة والسيطرة وتطوير التكتيكات العسكرية الميدانية.
يذكر أن الجيش البحريني
يصنف في المرتبة رقم 79 بين أضخم جيوش العالم، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 1.5 مليار دولار، وتمتلك قواته البحرية 48 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.