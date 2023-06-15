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https://sputnikarabic.ae/20230615/الجيش-البحريني-يختتم-فعاليات-التمرين-البحري-المشترك-فجر-العواصف-27-1078142028.html
الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"
الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"
اختتم الجيش البحريني فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"، الذي نفذه سلاح البحرية بمشاركة مختلف الأسلحة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:01+0000
2023-06-15T13:02+0000
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وشارك في التمرين التعبوي، الذي اختتم فعالياته، اليوم الخميس، وحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل في وزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".ويأتي التمرين في إطار خطط التدريب الخاصة بالجيش البحريني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات القتالية المختلفة.كما يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز إجراءات القيادة والسيطرة وتطوير التكتيكات العسكرية الميدانية.يذكر أن الجيش البحريني يصنف في المرتبة رقم 79 بين أضخم جيوش العالم، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 1.5 مليار دولار، وتمتلك قواته البحرية 48 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20210110/6-جيوش-خليجية-تنفق-155-مليار-دولار-سنويا-حقائق-وأرقام-عن-دول-مجلس-التعاون-1047746950.html
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رصد عسكري, البحرين, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, البحرين, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجيش البحريني يختتم فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"

13:01 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 15.06.2023)
© Mobtada.comالجيش البحريني
الجيش البحريني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Mobtada.com
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اختتم الجيش البحريني فعاليات التمرين البحري المشترك "فجر العواصف 27"، الذي نفذه سلاح البحرية بمشاركة مختلف الأسلحة.
وشارك في التمرين التعبوي، الذي اختتم فعالياته، اليوم الخميس، وحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل في وزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
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ويأتي التمرين في إطار خطط التدريب الخاصة بالجيش البحريني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات القتالية المختلفة.
كما يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات وتعزيز إجراءات القيادة والسيطرة وتطوير التكتيكات العسكرية الميدانية.
يذكر أن الجيش البحريني يصنف في المرتبة رقم 79 بين أضخم جيوش العالم، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 1.5 مليار دولار، وتمتلك قواته البحرية 48 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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