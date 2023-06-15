https://sputnikarabic.ae/20230615/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي---عاجل-1078136884.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:48+0000
2023-06-15T10:48+0000
2023-06-15T11:09+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن "الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي".من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا"، فيما حذّر خفر السواحل الياباني، "السفن من الاقتراب من أي أجسام تتساقط بعد إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي".وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الأسبوع الماضي، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق، وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت، على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وانتقدت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بسبب إدانتها لتجارب بيونغ يانغ الصاروخية ومحاولتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري، واصفةً قرار المنظمة بأنه غير عادل وغير قانوني.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/حزيران، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18"، في 13 أبريل/ نيسان الماضي.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230608/كوريا-الشمالية-تنتقد-المنظمة-البحرية-الدولية-على-إدانتها-لإطلاق-الصواريخ-1077890129.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/كوريا-الجنوبية-القمة-الثلاثية-مع-الصين-واليابان-تتوقف-على-موقف-بكين-1078096316.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
10:48 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي".
وأفادت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية بأن "الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا"، فيما حذّر خفر السواحل الياباني، "السفن من الاقتراب من أي أجسام تتساقط بعد إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي".
وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الأسبوع الماضي، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق
، وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت، على أن تتم التجربة الثانية قريبا.
وانتقدت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بسبب إدانتها لتجارب بيونغ يانغ
الصاروخية ومحاولتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري، واصفةً قرار المنظمة بأنه غير عادل وغير قانوني.
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/حزيران
، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18"، في 13 أبريل/ نيسان الماضي.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة واليابان.