https://sputnikarabic.ae/20230615/الخارجية-الإماراتية-تتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-إيران-1078149231.html

الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران

الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران

أعلنت دولة الإمارات أنها تسلّمت نسخة من أوراق اعتماد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها، اليوم الخميس. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T14:29+0000

2023-06-15T14:29+0000

2023-06-15T14:29+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065335531_0:183:3117:1936_1920x0_80_0_0_33e9e657c01b9a9aa693f9fc332fd577.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، تمنياته للسفير الإيراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين أبو ظبي وطهران.بدوره، أعرب السفير الإيراني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.وكان سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، قد وصل الثلاثاء الماضي، إلى مكان بعثته في أبو ظبي.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضا عامري، قوله إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع السفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوهًا لضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي في القيام بمهامه على أكمل وجه.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي لصالح البلدين والمنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار