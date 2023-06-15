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https://sputnikarabic.ae/20230615/الخارجية-الإماراتية-تتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-إيران-1078149231.html
الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران
الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران
أعلنت دولة الإمارات أنها تسلّمت نسخة من أوراق اعتماد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها، اليوم الخميس. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:29+0000
2023-06-15T14:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، تمنياته للسفير الإيراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين أبو ظبي وطهران.بدوره، أعرب السفير الإيراني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.وكان سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، قد وصل الثلاثاء الماضي، إلى مكان بعثته في أبو ظبي.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضا عامري، قوله إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع السفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوهًا لضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي في القيام بمهامه على أكمل وجه.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي لصالح البلدين والمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إيران

14:29 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أعلنت دولة الإمارات أنها تسلّمت نسخة من أوراق اعتماد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها، اليوم الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، تمنياته للسفير الإيراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين أبو ظبي وطهران.
بدوره، أعرب السفير الإيراني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.
وكان سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، قد وصل الثلاثاء الماضي، إلى مكان بعثته في أبو ظبي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضا عامري، قوله إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".
وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
إعلام: وصول سفير إيران الجديد لدى الإمارات إلى أبو ظبي
12 يونيو, 18:20 GMT
وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع السفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوهًا لضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي في القيام بمهامه على أكمل وجه.
وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي لصالح البلدين والمنطقة.
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