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"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بمقتل والي غرب دارفور

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بمقتل والي غرب دارفور

أدانت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، مقتل والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، أمس الأربعاء، وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم في الولاية،... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T10:04+0000

2023-06-15T10:04+0000

2023-06-15T10:04+0000

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وأصدرت الدعم السريع بيانا، قالت فيه: "إننا إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية بغرب دارفور؛ نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع"، على حد تعبيرها.وعززت قوات الدعم السريع اتهامها لقوات الجيش، مشيرةً إلى أنه "قبل بدء الحرب في الخامس عشر من أبريل، عملت أذرع في الاستخبارات العسكرية السودانية على تنفيذ مخطط يؤدي لإشعال الفتنة ونشوب حرب أهلية في دارفور وذلك بتجنيد عناصر قبلية وتوزيع الأسلحة وغيرها"، على حد زعمها.وطالبت الدعم السريع في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي شهدتها الولاية، وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وكشف المتورطين.وأعلنت الدعم السريع عن فتح تحقيق لجمع المعلومات حول ملابسات الحادثة وكشف التفاصيل المتعلقة بالنزاع في ولاية غرب دارفور مؤكدة أنها لن تتردد في تقديم أي عنصر من أفرادها يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة.واختتم البيان بمطالبة المنظمات الإقليمية والدولية، بالإسراع في تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين، والضغط على قوات الجيش للموافقة على تشكيل لجنة من جميع الأطراف لتشغيل مطار الجنينة الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وذلك لاستقبال المساعدات الإنسانية.وفي وقت سابق، أدان رئيس مجلس السيادة السواني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، "الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة".وأعرب البرهان عن استنكاره لهذا الحادث المؤسف، مشيرًا إلى أنه "يؤكد أن ما تقوم به ميليشيا الدعم السريع المتمردة من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها هذه القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل"، حسب موقع "سودان تريبيون".وتداولت وسائل إعلام سودانية أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور في السودان خميس أبكر، مرجحةً أنه قُتل على يد قوات "الدعم السريع" التي اعتقلته.

https://sputnikarabic.ae/20230615/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار