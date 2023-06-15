https://sputnikarabic.ae/20230615/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا--لـسبوتنيك-النظام-العالمي-الجديد-سيكون-أفضل-للفلسطينيين-1078146338.html

السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": النظام العالمي الجديد سيكون أفضل للفلسطينيين

السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": النظام العالمي الجديد سيكون أفضل للفلسطينيين

تحدث السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن مشاركة بلاده في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، وتطور العلاقات بين روسيا وفلسطين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T14:00+0000

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ووصف نوفل هذا المؤتمر بالنسخة المحسنة عن مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، وبأن ذلك ليس من باب المجاملة وإنما حقيقة.وأضاف نوفل: "العلاقة بين روسيا وفلسطين هي علاقة جيدة على مر التاريخ، والرئيس محمود عباس يحظى بعلاقة مميزة مع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية".ولفت نوفل إلى أنه مع بداية الشهر المقبل، سيسافر وفد روسي إلى فلسطين برئاسة نائب وزير العمل، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ممثلين لبعض الوزارات، بالإضافة لوفد كبير من القطاع الخاص الروسي، في مجال الأدوية والزراعة والصناعة الخفيفة والرقميات، بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة وتعريف القطاع الخاص الروسي بالإنجازات الفلسطينية والصناعات المتقدمة، في محاولة لزيادة عملية التعاون في المرحلة المقبلة، "ونأمل أن تتم اجتماعات اللجنة المشتركة إما في رام الله أو في موسكو".وحول استيراد روسيا لبعض المواد من فلسطين، أجاب السفير: "لأكون أكثر تحديدا في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن إمكانات ليست كبيرة وذلك لأسباب كثيرة، ولكن على الأقل يوجد قطاعان إلى 3 قطاعات، هناك تعاون جدي فيها كمنتجات التمور والمنتجات الزراعية والحجر والرخام".وحول عدم توجه فلسطين للمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، من أجل طرح مشكلة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الإسرائيليين، أجاب السفير: "نحن نثق بروسيا قيادة وشعبا، ونتحدث بشكل دائم أن أي نظام عالمي جديد سيكون أفضل مما هو موجود بالنسبة لوضع الفلسطينيين".وأضاف: "على الأقل الحكومات السابقة كانت تكذب علينا وعلى العالم بوجود إمكانية للحل والتعاون، لكن هذه الحكومة واضحة فهي لا تريد حلا وأن الأرض "تابعة" لإسرائيل".وتابع نوفل: "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في هذا الموضوع، ونعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر جدية في هذا الموضوع، وأود الإشارة إلى زيارة الرئيس إلى الصين وهناك موقف صيني متقدم ومؤشرات كبيرة، في ظل التعاون الروسي الصيني على كافة الصُعد".وأضاف: "أعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب عقد مؤتمر دولي للسلام، ويجب على الجميع أن يقفوا مع العدالة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وقريبا يبدأ التحقيق الجدي في محكمة الجنائيات الدولية في الموضوع الفلسطيني، ونأمل أن تكون هناك قرارات عادلة تُنصف الشعب الفلسطيني وتثبت حقوقه".وأشار إلى أن "أي نظام عالمي جديد كالنظام الذي يتبلور الآن، هو أحسن بالنسبة للفلسطينيين من الموجود، بالتالي الصين، روسيا، بريكس و منظمة شنغهاي، كلها مؤشرات وبدايات جيدة لهذا الموضوع".وأكد نوفل أن الموقف المطلوب لنا كفلسطينيين هو دعوة لمؤتمر دولي للسلام، الذي يحدد وفق المرجعية الدولية ما هو مطلوب لتحقيق العدل للشعب الفلسطيني، وتثبيت حل الدولتين إن أمكن ذلك.وحول إمكانية انضمام فلسطين لـ"بريكس"، في الوقت الذي تربطها صداقات مع دول المجموعة، أجاب السفير: "لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن نحن منفتحون على جميع الصُعد، فالرئيس الفلسطيني في الصين طلب أن نكون عضوا مبدئيا في منظمة شنغهاي، وهذا مؤشر إيجابي في هذا الملف، وبريكس هي مجموعة اقتصادية وسياسية دولية مهمة جدا تشكل ثلثي الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن هذا بدايات لتشكيل نظام عالمي جديد وسنسعى بأن نكون جزءا من هذه المجموعة".

https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المالية-السوري-لـسبوتنيك-دمشق-تعتزم-التقدم-بطلب-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1078142111.html

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