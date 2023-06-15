https://sputnikarabic.ae/20230615/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا--لـسبوتنيك-النظام-العالمي-الجديد-سيكون-أفضل-للفلسطينيين-1078146338.html
السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": النظام العالمي الجديد سيكون أفضل للفلسطينيين
السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": النظام العالمي الجديد سيكون أفضل للفلسطينيين
تحدث السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن مشاركة بلاده في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، وتطور العلاقات بين روسيا وفلسطين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:00+0000
2023-06-15T14:00+0000
2023-06-15T14:01+0000
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ووصف نوفل هذا المؤتمر بالنسخة المحسنة عن مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، وبأن ذلك ليس من باب المجاملة وإنما حقيقة.وأضاف نوفل: "العلاقة بين روسيا وفلسطين هي علاقة جيدة على مر التاريخ، والرئيس محمود عباس يحظى بعلاقة مميزة مع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية".ولفت نوفل إلى أنه مع بداية الشهر المقبل، سيسافر وفد روسي إلى فلسطين برئاسة نائب وزير العمل، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ممثلين لبعض الوزارات، بالإضافة لوفد كبير من القطاع الخاص الروسي، في مجال الأدوية والزراعة والصناعة الخفيفة والرقميات، بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة وتعريف القطاع الخاص الروسي بالإنجازات الفلسطينية والصناعات المتقدمة، في محاولة لزيادة عملية التعاون في المرحلة المقبلة، "ونأمل أن تتم اجتماعات اللجنة المشتركة إما في رام الله أو في موسكو".وحول استيراد روسيا لبعض المواد من فلسطين، أجاب السفير: "لأكون أكثر تحديدا في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن إمكانات ليست كبيرة وذلك لأسباب كثيرة، ولكن على الأقل يوجد قطاعان إلى 3 قطاعات، هناك تعاون جدي فيها كمنتجات التمور والمنتجات الزراعية والحجر والرخام".وحول عدم توجه فلسطين للمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، من أجل طرح مشكلة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الإسرائيليين، أجاب السفير: "نحن نثق بروسيا قيادة وشعبا، ونتحدث بشكل دائم أن أي نظام عالمي جديد سيكون أفضل مما هو موجود بالنسبة لوضع الفلسطينيين".وأضاف: "على الأقل الحكومات السابقة كانت تكذب علينا وعلى العالم بوجود إمكانية للحل والتعاون، لكن هذه الحكومة واضحة فهي لا تريد حلا وأن الأرض "تابعة" لإسرائيل".وتابع نوفل: "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في هذا الموضوع، ونعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر جدية في هذا الموضوع، وأود الإشارة إلى زيارة الرئيس إلى الصين وهناك موقف صيني متقدم ومؤشرات كبيرة، في ظل التعاون الروسي الصيني على كافة الصُعد".وأضاف: "أعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب عقد مؤتمر دولي للسلام، ويجب على الجميع أن يقفوا مع العدالة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وقريبا يبدأ التحقيق الجدي في محكمة الجنائيات الدولية في الموضوع الفلسطيني، ونأمل أن تكون هناك قرارات عادلة تُنصف الشعب الفلسطيني وتثبت حقوقه".وأشار إلى أن "أي نظام عالمي جديد كالنظام الذي يتبلور الآن، هو أحسن بالنسبة للفلسطينيين من الموجود، بالتالي الصين، روسيا، بريكس و منظمة شنغهاي، كلها مؤشرات وبدايات جيدة لهذا الموضوع".وأكد نوفل أن الموقف المطلوب لنا كفلسطينيين هو دعوة لمؤتمر دولي للسلام، الذي يحدد وفق المرجعية الدولية ما هو مطلوب لتحقيق العدل للشعب الفلسطيني، وتثبيت حل الدولتين إن أمكن ذلك.وحول إمكانية انضمام فلسطين لـ"بريكس"، في الوقت الذي تربطها صداقات مع دول المجموعة، أجاب السفير: "لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن نحن منفتحون على جميع الصُعد، فالرئيس الفلسطيني في الصين طلب أن نكون عضوا مبدئيا في منظمة شنغهاي، وهذا مؤشر إيجابي في هذا الملف، وبريكس هي مجموعة اقتصادية وسياسية دولية مهمة جدا تشكل ثلثي الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن هذا بدايات لتشكيل نظام عالمي جديد وسنسعى بأن نكون جزءا من هذه المجموعة".
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المالية-السوري-لـسبوتنيك-دمشق-تعتزم-التقدم-بطلب-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1078142111.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
السفير الفلسطيني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": النظام العالمي الجديد سيكون أفضل للفلسطينيين
14:00 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 14:01 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
حصري
تحدث السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن مشاركة بلاده في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، وتطور العلاقات بين روسيا وفلسطين.
ووصف نوفل هذا المؤتمر بالنسخة المحسنة عن مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، وبأن ذلك ليس من باب المجاملة وإنما حقيقة.
وأضاف نوفل: "العلاقة بين روسيا وفلسطين هي علاقة جيدة على مر التاريخ، والرئيس محمود عباس يحظى بعلاقة مميزة مع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية".
ولفت نوفل إلى أنه مع بداية الشهر المقبل، سيسافر وفد روسي إلى فلسطين برئاسة نائب وزير العمل، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ممثلين لبعض الوزارات، بالإضافة لوفد كبير من القطاع الخاص الروسي، في مجال الأدوية والزراعة والصناعة الخفيفة والرقميات، بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة وتعريف القطاع الخاص الروسي بالإنجازات الفلسطينية والصناعات المتقدمة، في محاولة لزيادة عملية التعاون في المرحلة المقبلة، "ونأمل أن تتم اجتماعات اللجنة المشتركة إما في رام الله أو في موسكو".
وأشار إلى أن هذا الوفد الذي سيزور رام الله، سيحدد مكان وزمان اجتماعات اللجنة المشتركة ليؤسس لشراكة فلسطينية روسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وحول استيراد روسيا لبعض المواد من فلسطين، أجاب السفير: "لأكون أكثر تحديدا في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن إمكانات ليست كبيرة وذلك لأسباب كثيرة، ولكن على الأقل يوجد قطاعان إلى 3 قطاعات، هناك تعاون جدي فيها كمنتجات التمور والمنتجات الزراعية والحجر والرخام".
وأضاف: "نعمل جادّين على تطوير التعاون في مجال الصناعة الدوائية، حيث نملك صناعات دوائية متقدمة ونصدر منتجاتنا لعدة دول، وبدأنا للتحضير من أجل تطوير التعاون في هذا المجال".
وحول عدم توجه فلسطين للمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، من أجل طرح مشكلة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الإسرائيليين، أجاب السفير: "نحن نثق بروسيا قيادة وشعبا، ونتحدث بشكل دائم أن أي نظام عالمي جديد سيكون أفضل مما هو موجود بالنسبة لوضع الفلسطينيين".
وتابع: "هناك تصعيد إسرائيلي متعمد في هذه المرحلة، وهناك اعتداءات واستيلاء على الأراضي وتهويد للقدس بشكل متعمد، وإجراءات واضحة من هذه الحكومة اليمينية التي تتحدث عن موضوع مختلف تماما".
وأضاف: "على الأقل الحكومات السابقة كانت تكذب علينا وعلى العالم بوجود إمكانية للحل والتعاون، لكن هذه الحكومة واضحة فهي لا تريد حلا وأن الأرض "تابعة" لإسرائيل".
وتابع نوفل: "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في هذا الموضوع، ونعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر جدية في هذا الموضوع، وأود الإشارة إلى زيارة الرئيس إلى الصين وهناك موقف صيني متقدم ومؤشرات كبيرة، في ظل التعاون الروسي الصيني على كافة الصُعد".
وأضاف: "أعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب عقد مؤتمر دولي للسلام، ويجب على الجميع أن يقفوا مع العدالة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وقريبا يبدأ التحقيق الجدي في محكمة الجنائيات الدولية في الموضوع الفلسطيني، ونأمل أن تكون هناك قرارات عادلة تُنصف الشعب الفلسطيني وتثبت حقوقه".
وتابع: "كما تعلمون هناك مجموعة كبيرة من القرارات من قبل الجمعية العامة في الموضوع الفلسطيني، لم ينفذ منها أي قرار بخصوص العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، ونعتقد أننا على مفترق طرق الآن وعلى المجتمع الدولي أن يكون اكثر عدلا في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن "أي نظام عالمي جديد كالنظام الذي يتبلور الآن، هو أحسن بالنسبة للفلسطينيين من الموجود، بالتالي الصين، روسيا، بريكس و منظمة شنغهاي، كلها مؤشرات وبدايات جيدة لهذا الموضوع".
وتابع نوفل: "نحن نراهن على العدالة، ونعتقد أن أي موقف عادل دولي سيكون جيد للموضوع الفلسطيني، ونحن نثق بروسيا والصين ونعتقد أنها رسالة في منتهى الأهمية للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أنهم لا زالوا كذلك فاعلين، ويجب أن يتخذوا موقفا أكثر عدلا".
وأكد نوفل أن الموقف المطلوب لنا كفلسطينيين هو دعوة لمؤتمر دولي للسلام، الذي يحدد وفق المرجعية الدولية ما هو مطلوب لتحقيق العدل للشعب الفلسطيني، وتثبيت حل الدولتين إن أمكن ذلك.
وحول إمكانية انضمام فلسطين لـ"بريكس"، في الوقت الذي تربطها صداقات مع دول المجموعة، أجاب السفير: "لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن نحن منفتحون على جميع الصُعد، فالرئيس الفلسطيني في الصين طلب أن نكون عضوا مبدئيا في منظمة شنغهاي، وهذا مؤشر إيجابي في هذا الملف، وبريكس هي مجموعة اقتصادية وسياسية دولية مهمة جدا تشكل ثلثي الاقتصاد العالمي، وأعتقد أن هذا بدايات لتشكيل نظام عالمي جديد وسنسعى بأن نكون جزءا من هذه المجموعة".