https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-220-مقذوفا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1078113651.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 220 مقذوفا خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 220 مقذوفا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 220 قذيفة من عيارات... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T00:36+0000
2023-06-15T00:36+0000
2023-06-15T00:37+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ونشر في صفحته على "تلغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو 21 قذيفة وصاروخ من عيار 155 و152 ملم. وباتجاه غورلوفكا 12 قذيفة من عيار155 و152 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه فولنوفاخا من عيار155 ملم".وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلق العدو ما مجموعه 220 مقذوفا من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، لوغانسك، وميخائيلوفكا، وبانتيليمونوفكا، ودونيتسك، ويلينوفكا وفلاديميروفكا.وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة مواطنين مدنيين في منطقة لينينسكي في دونيتسك وفلاديميروفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1078077145.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 220 مقذوفا خلال الـ24 ساعة الماضية
00:36 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 00:37 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 220 قذيفة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ونشر في صفحته على "تلغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو 21 قذيفة وصاروخ من عيار 155 و152 ملم. وباتجاه غورلوفكا 12 قذيفة من عيار155 و152 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه فولنوفاخا من عيار155 ملم".
وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلق العدو ما مجموعه 220 مقذوفا من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، لوغانسك، وميخائيلوفكا، وبانتيليمونوفكا، ودونيتسك، ويلينوفكا وفلاديميروفكا.
وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة مواطنين مدنيين في منطقة لينينسكي في دونيتسك وفلاديميروفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.