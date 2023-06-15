عربي
تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الروسية-تستخدم-أ-كا-ـ-12-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1078136601.html
القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة
أفاد آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف" بأن الجيش الروسي قد يبدأ في استخدام نسخة محسنة من بندقية "أ كا ـ 12" في منطقة العمليات الخاصة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:53+0000
2023-06-15T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103572/23/1035722349_0:125:1982:1240_1920x0_80_0_0_387215695dfb7278106b5e3f346d9f90.jpg
قال لوشنيكوف: "في هذا العام، من الممكن أن يبدأ الجيش الروسي استخدام رشاشات "أ كا -12" في منطقة العمليات الخاصة العسكرية".وأضاف: "المرحلة التالية من الاختبار جارية، وقد تم بالفعل تقديم مجموعة من المدافع الرشاشة للعمل في العملية العسكرية، ويتم اختبارها في العمليات الحقيقية".وتابع بالقول في حديثه مع قناه "روسيا 24": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنطلقها في الإنتاج الضخم من النصف الثاني من العام...ونتوقع أن يتم استخدامها في العملية العسكرية الخاصة العام الجاري".
https://sputnikarabic.ae/20230615/لغم-روسي-يطيح-بدبابة-ليوبارد-2-ويقذفها-خارج-الطريق-فيديو-1078133338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103572/23/1035722349_81:0:1901:1365_1920x0_80_0_0_6787dafa5d57082f1b542c97e8f169bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة

10:53 GMT 15.06.2023
© Photo / Screenshot: Kalashnikov Media / كلاشينكوف تكشف عن سلاح فتاك بذكاء اصطناعي قتالي
كلاشينكوف تكشف عن سلاح فتاك بذكاء اصطناعي قتالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Photo / Screenshot: Kalashnikov Media /
تابعنا عبرTelegram
أفاد آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف" بأن الجيش الروسي قد يبدأ في استخدام نسخة محسنة من بندقية "أ كا ـ 12" في منطقة العمليات الخاصة.
قال لوشنيكوف: "في هذا العام، من الممكن أن يبدأ الجيش الروسي استخدام رشاشات "أ كا -12" في منطقة العمليات الخاصة العسكرية".
وأضاف: "المرحلة التالية من الاختبار جارية، وقد تم بالفعل تقديم مجموعة من المدافع الرشاشة للعمل في العملية العسكرية، ويتم اختبارها في العمليات الحقيقية".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
09:55 GMT
وتابع بالقول في حديثه مع قناه "روسيا 24": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنطلقها في الإنتاج الضخم من النصف الثاني من العام...ونتوقع أن يتم استخدامها في العملية العسكرية الخاصة العام الجاري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMTБойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала