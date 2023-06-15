https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الروسية-تستخدم-أ-كا-ـ-12-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1078136601.html
القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة
أفاد آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف" بأن الجيش الروسي قد يبدأ في استخدام نسخة محسنة من بندقية "أ كا ـ 12" في منطقة العمليات الخاصة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:53+0000
2023-06-15T10:53+0000
2023-06-15T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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قال لوشنيكوف: "في هذا العام، من الممكن أن يبدأ الجيش الروسي استخدام رشاشات "أ كا -12" في منطقة العمليات الخاصة العسكرية".وأضاف: "المرحلة التالية من الاختبار جارية، وقد تم بالفعل تقديم مجموعة من المدافع الرشاشة للعمل في العملية العسكرية، ويتم اختبارها في العمليات الحقيقية".وتابع بالقول في حديثه مع قناه "روسيا 24": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنطلقها في الإنتاج الضخم من النصف الثاني من العام...ونتوقع أن يتم استخدامها في العملية العسكرية الخاصة العام الجاري".
https://sputnikarabic.ae/20230615/لغم-روسي-يطيح-بدبابة-ليوبارد-2-ويقذفها-خارج-الطريق-فيديو-1078133338.html
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سلاح روسيا, روسيا
القوات الروسية تستخدم "أ كا ـ 12" في العملية العسكرية الخاصة
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أفاد آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف" بأن الجيش الروسي قد يبدأ في استخدام نسخة محسنة من بندقية "أ كا ـ 12" في منطقة العمليات الخاصة.
قال لوشنيكوف: "في هذا العام، من الممكن أن يبدأ الجيش الروسي استخدام رشاشات "أ كا -12" في منطقة العمليات الخاصة العسكرية".
وأضاف: "المرحلة التالية من الاختبار جارية، وقد تم بالفعل تقديم مجموعة من المدافع الرشاشة للعمل في العملية العسكرية، ويتم اختبارها في العمليات الحقيقية".
وتابع بالقول في حديثه مع قناه "روسيا 24": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنطلقها في الإنتاج الضخم من النصف الثاني من العام...ونتوقع أن يتم استخدامها في العملية العسكرية الخاصة العام الجاري".