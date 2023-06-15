https://sputnikarabic.ae/20230615/الكويت-تشتري-مسيرات-بيرقدار-التركية-في-صفقة-بقيمة-367-مليون-دولار-فيديو-1078147394.html

الكويت تشتري مسيرات "بيرقدار" التركية في صفقة بقيمة 367 مليون دولار... فيديو

الكويت تشتري مسيرات "بيرقدار" التركية في صفقة بقيمة 367 مليون دولار... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية التعاقد مع تركيا لشراء مسيرات من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية المقاتلة، لتعزيز دفاعات جيشها، في صفقة تبلغ قيمتها 367 مليون دولار. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T14:07+0000

2023-06-15T14:07+0000

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وذكرت الدفاع الكويتية في بيان، أن هذا التعاقد يأتي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي.وأكد البيان أن "هذه الطائرات تتمتع بإمكانات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخبارية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية".وأوضح البيان أن الصفقة تشتمل على بنود تنص على "تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات ومعدات الحرب الإلكترونية، ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتنص الصفقة أيضا على توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد، وتوفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية، حسب البيان.ووفقا لبيان الجيش الكويتي، فإن هذا النوع من الطائرات قد اختُبر في الكويت في يوليو/تموز 2019، واستطاع تحقيق مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع، في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية.يشار إلى أن طائرة "بيرقدار تي بي 2" التركية يبلغ طولها 6.5 متر وعرضها 12 مترًا، ولها قدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كغ كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كم وبسرعة تصل إلى 70 عقدة، ما يعادل 130 كم، وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع.وحسب بيان وزارة الدفاع الكويتية، تأتي الكويت في الترتيب الـ 28 في العالم من حيث الدول التي تبرم عقد شراء هذه المنظومة من الطائرات، لتنضم إلى منظومتها الدفاعية والعسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230326/أردوغان-يزور-مركز-تصنيع-مسيرات-بيرقدار-صور-1075163514.html

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