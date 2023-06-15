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https://sputnikarabic.ae/20230615/المناورات-الجوية-العسكرية-الدفاع-الجوي-23-1078145728.html
المناورات الجوية العسكرية "الدفاع الجوي 23"
المناورات الجوية العسكرية "الدفاع الجوي 23"
بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر مناوراته بنشر القوات الجوية في أوروبا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:46+0000
2023-06-15T13:46+0000
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انفوجرافيك
رصد عسكري
الناتو
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وستجري مناورات "الدفاع الجوي 23" (Air Defender 23) بقيادة ألمانيا، على مدى 10 أيام اعتبارًا من يوم 12 حتى 23 يونيو/ حزيران الجاري، ويشارك فيها نحو 10 آلاف عسكري، و250 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء "الناتو" والدول الشريكة.وأعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح مواقع قيام المناورات الجوية العسكرية "الدفاع الجوي 23".شاهد أيضا - حدود روسيا الجديدة مع الناتو
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика

المناورات الجوية العسكرية "الدفاع الجوي 23"

13:46 GMT 15.06.2023
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بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر مناوراته بنشر القوات الجوية في أوروبا.
وستجري مناورات "الدفاع الجوي 23" (Air Defender 23) بقيادة ألمانيا، على مدى 10 أيام اعتبارًا من يوم 12 حتى 23 يونيو/ حزيران الجاري، ويشارك فيها نحو 10 آلاف عسكري، و250 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء "الناتو" والدول الشريكة.
وأعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح مواقع قيام المناورات الجوية العسكرية "الدفاع الجوي 23".
المناورات الجوية العسكرية الدفاع الجوي 23 - سبوتنيك عربي
المناورات الجوية العسكرية الدفاع الجوي 23 - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - حدود روسيا الجديدة مع الناتو
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