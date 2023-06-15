https://sputnikarabic.ae/20230615/المودعون-اللبنانيون-يحطمون-واجهة-3-بنوك-في-بيروت-احتجاجا-على-عدم-تمكنهم-من-سحب-أموالهم-1078134146.html

المودعون اللبنانيون يحطمون واجهة 3 بنوك في بيروت احتجاجا على عدم تمكنهم من سحب أموالهم

المودعون اللبنانيون يحطمون واجهة 3 بنوك في بيروت احتجاجا على عدم تمكنهم من سحب أموالهم

أقدم عدد من المودعين اللبنانيين، اليوم الخميس، على تحطيم واجهة 3 بنوك في العاصمة بيروت، احتجاجًا على عدم تمكنهم من سحب أموالهم. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T10:07+0000

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "عددًا من المحتجّين أقدموا على تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت في سن الفيل، وأشعلوا الإطارات عند مداخلهما"، مشيرةً أن "قوة من الجيش وصلت إلى المكان، وحاول بعض المحتجّين قطع الطريق".في هذه الأثناء، نفذ "تجمع المودعين" اعتصامًا أمام مسجد الأمين في ساحة الشهداء، حيث طالبوا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب، وإعادة أموال المودعين ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وكل الفاسدين في الدولة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.ووفقا للوكالة اللبنانية، شارك في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.

https://sputnikarabic.ae/20230424/المصارف-اللبنانية-تقلص-حجم-وجودها-تماشيا-مع-الأزمة-المالية-1076222313.html

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