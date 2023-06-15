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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/النرويج-والدنمارك-تقدمان-نحو-10-آلاف-قذيفة-إلى-نظام-كييف--1078127529.html
النرويج والدنمارك تقدمان نحو 10 آلاف قذيفة إلى نظام كييف
النرويج والدنمارك تقدمان نحو 10 آلاف قذيفة إلى نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن النرويج والدنمارك ستقدمان بشكل مشترك أكثر من 9000 قذيفة مدفعية إضافية إلى كييف وسط نقص في الذخيرة في أوكرانيا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T08:24+0000
2023-06-15T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت، إن "النرويج والدنمارك اتفقتا على نقل 9 آلاف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا".وأوضحت الوزارة في بيانها أن النرويج ستنقل القذائف بنفسها إلى أوكرانيا، والدنمارك ستنقل الصمامات وستدفع ثمنها.ووفقًا لوزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، فإن أوكرانيا في حاجة ماسة لمثل هذه القذائف.في أبريل/نيسان، قدمت النرويج والدنمارك 8000 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "تم فتح الباب لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ويمكن أن يبدأ التدريب الآن".وأشار إلى أنه "لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح لها بمهاجمة روسيا أو الوصول إلى أراضيها".واستنزف الدعم العسكري اللامحدود المقدم من جانب الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مخزونها من الذخائر والأسلحة.وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230615/صحيفة-زيلينسكي-خدع-الأمريكيين-بوعده-بعدم-مهاجمة-الأراضي-الروسية-1078115145.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

النرويج والدنمارك تقدمان نحو 10 آلاف قذيفة إلى نظام كييف

08:24 GMT 15.06.2023
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قذائف مدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن النرويج والدنمارك ستقدمان بشكل مشترك أكثر من 9000 قذيفة مدفعية إضافية إلى كييف وسط نقص في الذخيرة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت، إن "النرويج والدنمارك اتفقتا على نقل 9 آلاف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن النرويج ستنقل القذائف بنفسها إلى أوكرانيا، والدنمارك ستنقل الصمامات وستدفع ثمنها.
ووفقًا لوزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، فإن أوكرانيا في حاجة ماسة لمثل هذه القذائف.
في أبريل/نيسان، قدمت النرويج والدنمارك 8000 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
صحيفة: زيلينسكي خدع الأمريكيين بوعده بعدم مهاجمة الأراضي الروسية
04:59 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "تم فتح الباب لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ويمكن أن يبدأ التدريب الآن".
وأشار إلى أنه "لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح لها بمهاجمة روسيا أو الوصول إلى أراضيها".
واستنزف الدعم العسكري اللامحدود المقدم من جانب الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مخزونها من الذخائر والأسلحة.
وسبق وأن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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