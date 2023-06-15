https://sputnikarabic.ae/20230615/انطلاق-مؤتمر-بروكسل-السابع-حول-مستقبل-سوريا-1078128250.html
انطلاق مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا
انطلاق مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا
انطلق مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا، اليوم الخميس، بمشاركة الأردن، ويتناول العديد من القضايا الإنسانية الخاصة بالسوريين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T08:33+0000
2023-06-15T08:33+0000
2023-06-15T08:33+0000
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وينظم المؤتمر الاتحاد الأوروبي ويقام في العاصمة البلجيكية بروكسل على المستوى الوزاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".ويمثل الأردن وزير الخارجية أيمن الصفدي، كما تشارك فيه زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني.ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم الدعم الدولي للشعب السوري وللدول التي تستضيف لاجئين سوريين ومنها الأردن.كما يهدف المؤتمر إلى تجديد الدعم الدولي سياسيا وماليا لجيران سوريا وأبرزها الأردن ولبنان وتركيا، إضافة إلى كل من العراق ومصر.ويبحث المؤتمر القضايا الإنسانية الأساسية التي تؤثر على وضع السوريين في الداخل وفي الدول المجاورة التي يقيمون فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/وفد-لبناني-يعتزم-زيارة-سوريا-لبحث-ملف-النازحين-1077758487.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
انطلاق مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا
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انطلق مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا، اليوم الخميس، بمشاركة الأردن، ويتناول العديد من القضايا الإنسانية الخاصة بالسوريين.
وينظم المؤتمر الاتحاد الأوروبي ويقام في العاصمة البلجيكية بروكسل على المستوى الوزاري، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويمثل الأردن وزير الخارجية أيمن الصفدي، كما تشارك فيه زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني.
ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم الدعم الدولي للشعب السوري
وللدول التي تستضيف لاجئين سوريين ومنها الأردن.
كما يهدف المؤتمر
إلى تجديد الدعم الدولي سياسيا وماليا لجيران سوريا وأبرزها الأردن ولبنان وتركيا، إضافة إلى كل من العراق ومصر.
ويبحث المؤتمر القضايا الإنسانية الأساسية التي تؤثر على وضع السوريين
في الداخل وفي الدول المجاورة التي يقيمون فيها.