https://sputnikarabic.ae/20230615/بسبب-إعصار-بيبارجوي-إجلاء-أكثر-من-170-ألف-شخص-من-الهند-وباكستان-1078149626.html

بسبب إعصار "بيبارجوي".. إجلاء أكثر من 170 ألف شخص من الهند وباكستان

بسبب إعصار "بيبارجوي".. إجلاء أكثر من 170 ألف شخص من الهند وباكستان

أجلت السلطات في باكستان والهند، اليوم الخميس، أكثر من 150 ألف شخص على وقع اقتراب إعصار "بيبارجوي" من المناطق الساحلية في البلدين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T14:35+0000

2023-06-15T14:35+0000

2023-06-15T14:35+0000

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن إعصار "بيبارجوي" - الذي يعني "كارثة" باللغة البنغالية - يمكن أن يدمر المنازل والمحاصيل في طريقه.وتضرب رياح عاتية وتهطل أمطار غزيرة في المناطق الساحلية في شمال غرب الهند وجنوب باكستان، قبل ساعات من وصول الإعصار القوي إلى اليابسة.وتم إجلاء أكثر من 170 ألف شخص من البلدين حتى الآن.ومن المتوقع أن تضرب العاصفة، المصنفة على أنها إعصار شديد الخطورة، المنطقة الواقعة بين ميناء كيتي بندر في منطقة ثاتا في مقاطعة السند جنوبي باكستان ومنطقة كوتش في ولاية غوجارات غربي الهند.حذرت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية من هبوب عواصف تصل إلى 3-4 أمتار (10-13 قدمًا)، على طول الساحل من كراتشي إلى ولاية غوجارات.وقال ألوك باندي، المسؤول عن عمليات الإغاثة في ولاية غوجارات، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن شدة الإعصار قد انخفضت ولكن لا يزال من المتوقع أن تكون سرعة الرياح عند مستويات "خطيرة للغاية"، تبلغ نحو 110-125 كم/ ساعة.تم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين إلى مناطق أكثر أمانًا مع هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.وأبقت القوات المسلحة وخفر السواحل الهندية السفن والمروحيات والطائرات في حالة تأهب لعمليات الإنقاذ والإغاثة.طلب وزير الصحة في ولاية غوجارات، روشيكيش باتيل، من السكان تجنب السفر، وقال "هدفنا هو ضمان عدم وقوع إصابات".تم الإبلاغ عن سبع وفيات على الأقل وسط هطول أمطار غزيرة في الهند هذا الأسبوع، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الضحايا طفلان سحقهما جدار منهار، وامرأة اصطدمت بشجرة أثناء سقوطها على دراجة نارية.وقال مروتيونجاي موهاباترا، رئيس إدارة الأرصاد الجوية الهندية، لوكالة "أسوشيتيد برس": "سيصل الإعصار في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى منتصف الليل"، وفي باكستان، قال مسؤولون إن الإعصار سيضرب الجنوب مساء الخميس.

https://sputnikarabic.ae/20230613/باكستان-تعلن-حالة-التأهب-القصوى-مع-اقتراب-إعصار-بيبارجوي-1078073922.html

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