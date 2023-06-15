https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-الجزائر-شريك-أساسي-لروسيا-في-العالم-العربي-وإفريقيا-1078145062.html
بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:28+0000
2023-06-15T13:28+0000
2023-06-15T13:53+0000
روسيا
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وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".وتابع بوتين: "من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمن اقتصادات البلدين".وأضاف بوتين: "نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا".وقال بوتين، في بيان عقب المحادثات الروسية الجزائرية، أنه "ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".وأضاف الرئيس الروسي أنه "أوضح لنظيره الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الجذرية" للصراع في أوكرانيا، وقدم تقييمًا للوضع الحالي.التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html
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روسيا
بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
13:28 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.
وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
وتابع بوتين: "من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمن اقتصادات البلدين".
وأضاف بوتين: "نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا".
وقال بوتين، في بيان عقب المحادثات الروسية الجزائرية، أنه "ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف الرئيس الروسي أنه "أوضح لنظيره الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الجذرية" للصراع في أوكرانيا، وقدم تقييمًا للوضع الحالي.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.