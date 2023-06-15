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بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي
https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-وتبون-يوقعان-إعلان-الشراكة-العميقة-واتفاقية-للتعاون-في-مجال-استخدام-الفضاء-الخارجي-1078147223.html
بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي
بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:50+0000
2023-06-15T14:12+0000
العالم العربي
روسيا
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وجرت مراسم توقيع المعاهدة في الكرملين، حيث وقع الزعيمان على المعاهدة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور دبلوماسي، بالإضافة إلى وجود وفود صحفية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.أكد الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.وتابع بوتين: "من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمن اقتصادات البلدين".وأضاف بوتين: "نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا".
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي

13:50 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 15.06.2023)
© Sputnik . Sergey Piatakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Sergey Piatakov
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.
وجرت مراسم توقيع المعاهدة في الكرملين، حيث وقع الزعيمان على المعاهدة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور دبلوماسي، بالإضافة إلى وجود وفود صحفية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.
كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.
أكد الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.

وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".

وتابع بوتين: "من الضروري تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف، ما سيؤمن اقتصادات البلدين".
وأضاف بوتين: "نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا".
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