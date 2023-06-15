https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الجزائري-فيديو--1078137671.html
بوتين يلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون... فيديو
بوتين يلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:14+0000
2023-06-15T11:14+0000
2023-06-15T11:47+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.وقال بوتين: "العلاقات مع الجزائر لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا وهي ذات طبيعة استراتيجية".وأشار بوتين إلى أن التعاون بين روسيا والجزائر في إطار "أوبك +" يسهم في استقرار أسواق الطاقة.وأضاف بوتين: "التفاعل البناء بين البلدين مستمر في أماكن أخرى، ولا سيما في الأمم المتحدة".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الجزائري أن ضغوط الدول الأجنبية لن تؤثر على علاقة الصداقة بين الجزائر لروسيا.وقال تبون: "شكراً جزيلاً لكم على حسن الضيافة، إنها تشهد على عمق العلاقات والصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا. علاقاتنا لم تتغير أبداً منذ 60 عاماً، كانت روسيا دائماً تدعم الجزائر، واليوم، ربما يوجد بعض الضغوط لكن هذا لا يمكن أن يؤثر أبدًا على علاقة الصداقة بيننا".وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html
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روسيا, العالم العربي
بوتين يلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون... فيديو
11:14 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.
وقال بوتين: "العلاقات مع الجزائر لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا وهي ذات طبيعة استراتيجية".
وأشار بوتين إلى أن التعاون بين روسيا والجزائر في إطار "أوبك +" يسهم في استقرار أسواق الطاقة.
وقال بوتين: "أود أن أشير إلى أن التنسيق الروسي الجزائري في إطار الصيغ والمنظمات متعددة الأطراف هو أيضًا على مستوى جيد. جهودنا من خلال "أوبك +" ومنتدى الدول المصدرة للغاز يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وأضاف بوتين: "التفاعل البناء بين البلدين مستمر في أماكن أخرى، ولا سيما في الأمم المتحدة".
وقال: "بالنظر إلى المستقبل، سأشير إلى أننا سنكون سعداء برؤيتكم في سان بطرسبرغ، في نهاية شهر يوليو/ تموز، في القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا".
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الجزائري أن ضغوط الدول الأجنبية لن تؤثر على علاقة الصداقة بين الجزائر لروسيا.
وقال تبون: "شكراً جزيلاً لكم على حسن الضيافة، إنها تشهد على عمق العلاقات والصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا. علاقاتنا لم تتغير أبداً منذ 60 عاماً، كانت روسيا دائماً تدعم الجزائر، واليوم، ربما يوجد بعض الضغوط لكن هذا لا يمكن أن يؤثر أبدًا على علاقة الصداقة بيننا".
وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".