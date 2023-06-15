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https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-نسجل-ارتياحنا-لتوافق-الرؤى-حول-القضايا-التي-بحثناها-مع-بوتين--1078145830.html
تبون: نسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى حول القضايا التي بحثناها مع بوتين
تبون: نسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى حول القضايا التي بحثناها مع بوتين
عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه حول توافق البلدين فيما يخص أغلب القضايا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:36+0000
2023-06-15T14:14+0000
عبد المجيد تبون
العالم العربي
روسيا
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ودعا الرئيس الجزائري المستثمرين الروس إلى الاستثمار في بلاده، لافتَا إلى وجود قانون للاستثمار الجزائري يسهم في تطوير هذه الفرصة.وقال: "جمعتنا محادثات مثمرة وصريحة وصادقة تعكس مستوى علاقتنا المتميزة، وأسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي ناقشناها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-الجزائر-شريك-أساسي-لروسيا-في-العالم-العربي-وإفريقيا-1078145062.html
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عبد المجيد تبون, العالم العربي, روسيا
عبد المجيد تبون, العالم العربي, روسيا

تبون: نسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى حول القضايا التي بحثناها مع بوتين

13:36 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 15.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه حول توافق البلدين فيما يخص أغلب القضايا.
ودعا الرئيس الجزائري المستثمرين الروس إلى الاستثمار في بلاده، لافتَا إلى وجود قانون للاستثمار الجزائري يسهم في تطوير هذه الفرصة.

وأكد تبون أن المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كانت مثمرة وصادقة وتعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتًا إلى الارتياح والتوافق في الرؤى تجاه ملفات تم مناقشتها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

وقال: "جمعتنا محادثات مثمرة وصريحة وصادقة تعكس مستوى علاقتنا المتميزة، وأسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي ناقشناها منها النزاع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
13:28 GMT

ونوّه إلى "الاتفاق على المضي قدما بالعلاقات مع روسيا"، مؤكدا أن "مذكرات واتفاقيات اليوم تعكس طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون مع روسيا".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والجزائر ذات طبيعة استراتيجية ولها أهمية خاصة.
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