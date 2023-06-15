https://sputnikarabic.ae/20230615/تركيا-تستدعي-السفير-السويسري-لدى-أنقرة-بسبب-عمل-استفزازي-استهدف-أردوغان-1078154578.html
تركيا تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة بسبب عمل استفزازي استهدف أردوغان
تركيا تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة بسبب عمل استفزازي استهدف أردوغان
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السويسري لدى أنقرة بسبب عمل استفزازي في مدينة زيورخ استهدف رموزا تركية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:56+0000
2023-06-15T15:56+0000
2023-06-15T15:56+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن محمد كمال بوزاي، نائب وزير الخارجية التركي مدير شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة، قد استدعى السفير السويسري جان دانيال روتش، إلى مقر الوزارة في أنقرة.وأكدت المصادر الدبلوماسية التركية أن "واقعة استدعاء السفير السويسري جاءت على خلفية حادثة فتح لافتة وحرق دمية استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة زيورخ في سويسرا، أمس الأربعاء".وأشار محمد كمال بوزاي، نائب وزير الخارجية التركي، للسفير جان دانيال روش، خلال الاجتماع بينهما، اليوم، إلى أن "هذا الهجوم الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الاعتداءات".وطالب المسؤول التركي بضرورة فتح تحقيق سويسري في الواقعة، من أجل تحديد هوية الجناة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.وكانت مجموعة تسمى "تجمع الإضراب الثوري في زيورخ" قد أقدمت، أمس الأربعاء، على حرق العلم التركي ودمية تشبه الرئيس أردوغان أمام بنك "UBS" في زيورخ السويسرية.
https://sputnikarabic.ae/20221112/تركيا-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-السويسرية-لديها-1070086805.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
تركيا تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة بسبب عمل استفزازي استهدف أردوغان
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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السويسري لدى أنقرة بسبب عمل استفزازي في مدينة زيورخ استهدف رموزا تركية.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر دبلوماسية تركية، أن محمد كمال بوزاي، نائب وزير الخارجية التركي مدير شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة، قد استدعى السفير السويسري جان دانيال روتش، إلى مقر الوزارة في أنقرة.
وأكدت المصادر الدبلوماسية التركية أن "واقعة استدعاء السفير السويسري جاءت على خلفية حادثة فتح لافتة وحرق دمية استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة زيورخ في سويسرا
، أمس الأربعاء".
12 نوفمبر 2022, 11:52 GMT
وأشار محمد كمال بوزاي، نائب وزير الخارجية التركي، للسفير جان دانيال روش، خلال الاجتماع بينهما، اليوم، إلى أن "هذا الهجوم الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الاعتداءات".
وطالب المسؤول التركي بضرورة فتح تحقيق سويسري في الواقعة، من أجل تحديد هوية الجناة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.
وكانت مجموعة تسمى "تجمع الإضراب الثوري في زيورخ" قد أقدمت، أمس الأربعاء، على حرق العلم التركي
ودمية تشبه الرئيس أردوغان أمام بنك "UBS" في زيورخ السويسرية.