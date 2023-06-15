عربي
وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"
https://sputnikarabic.ae/20230615/تونس-تفقد-11-من-قدرتها-الإنتاجية-للنفط-و13-للغاز-الطبيعي-1078141229.html
تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي
تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي
تشير تقارير المرصد التونسي للطاقة حول الوضع الطاقي للبلاد في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى تقلص إنتاج تونس من النفط الخام بنسبة 11% والغاز التجاري بنسبة 13 %،... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:28+0000
2023-06-15T12:28+0000
اقتصاد
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أسعار النفط اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:270:2953:1931_1920x0_80_0_0_945c9a84974c0cb863212b2b0fb4e44a.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن التقرير أن إجمالي إنتاج تونس من النفط المكافئ بلغ 0.53 مليون طن في نهاية أبريل 2023، مقابل 0.59 مليون طن خلال نفس الفترة من 2022.وبلغت كميات سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 45 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية أبريل 2023، مقابل 34 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مما شكل زيادة بنسبة 33 %. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت البلاد نموا لإنتاج سوائل الغاز بنسبة 33%.ويواجه قطاع الاستكشاف والإنتاج في تونس تحديات منذ سنة 2020، نتيجة تراجع سعر النفط وجائحة كوفيد-19 والتحركات الاجتماعية، وقد حفرت تونس بئرين استكشافيتين برخصتي العريفة وبرج الخضراء خلال شهر يونيو 2023.ويعاني العديد من حقول النفط والغاز في تونس من تراجع الإنتاج، حيث فقد حقل "ميسكار" 10 % من قدرته الإنتاجية، والغاز التجاري في الجنوب 44 %، وغاز شرقي 15 %، وصدر بعل 1 %، ومعمورة وبركة 146 %، والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 5 %، بينما يستحوذ حقل نوارة على 31 % من الإنتاج الوطني.وسجلت كميات الإنتاج الجملية للتونسيين شبه الاستقرار بنهاية أبريل 2023، حيث بلغت 334 ألف طن مكافئ نفط، فيما تراجعت شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 2 % لتصل إلى 723 ألف طن مكافئ نفط، علماً بأن الشراءات من الجزائر تستحوذ على حصة تقارب 48.6 % من عمليات التزود بالغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230311/اتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-إلى-إضراب-عن-العمل-في-حقل-البرمة-النفطي-1074608650.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/تونس-ترفع-وارداتها-من-النفط-الروسي-إثر-تراجع-إنتاجها-المحلي-1074251554.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075427983_0:0:2575:1931_1920x0_80_0_0_c066249183db88506cba8ca28788b08d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار

تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي

12:28 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
تابعنا عبرTelegram
تشير تقارير المرصد التونسي للطاقة حول الوضع الطاقي للبلاد في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى تقلص إنتاج تونس من النفط الخام بنسبة 11% والغاز التجاري بنسبة 13 %، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن التقرير أن إجمالي إنتاج تونس من النفط المكافئ بلغ 0.53 مليون طن في نهاية أبريل 2023، مقابل 0.59 مليون طن خلال نفس الفترة من 2022.
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عن العمل في حقل البرمة النفطي
11 مارس, 13:49 GMT
وبلغت كميات سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 45 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية أبريل 2023، مقابل 34 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مما شكل زيادة بنسبة 33 %. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت البلاد نموا لإنتاج سوائل الغاز بنسبة 33%.
ويواجه قطاع الاستكشاف والإنتاج في تونس تحديات منذ سنة 2020، نتيجة تراجع سعر النفط وجائحة كوفيد-19 والتحركات الاجتماعية، وقد حفرت تونس بئرين استكشافيتين برخصتي العريفة وبرج الخضراء خلال شهر يونيو 2023.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
تونس ترفع وارداتها من النفط الروسي إثر تراجع إنتاجها المحلي
3 مارس, 08:16 GMT
ويعاني العديد من حقول النفط والغاز في تونس من تراجع الإنتاج، حيث فقد حقل "ميسكار" 10 % من قدرته الإنتاجية، والغاز التجاري في الجنوب 44 %، وغاز شرقي 15 %، وصدر بعل 1 %، ومعمورة وبركة 146 %، والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 5 %، بينما يستحوذ حقل نوارة على 31 % من الإنتاج الوطني.
وسجلت كميات الإنتاج الجملية للتونسيين شبه الاستقرار بنهاية أبريل 2023، حيث بلغت 334 ألف طن مكافئ نفط، فيما تراجعت شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 2 % لتصل إلى 723 ألف طن مكافئ نفط، علماً بأن الشراءات من الجزائر تستحوذ على حصة تقارب 48.6 % من عمليات التزود بالغاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала