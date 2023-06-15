https://sputnikarabic.ae/20230615/تونس-تفقد-11-من-قدرتها-الإنتاجية-للنفط-و13-للغاز-الطبيعي-1078141229.html
تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي
تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي
تشير تقارير المرصد التونسي للطاقة حول الوضع الطاقي للبلاد في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى تقلص إنتاج تونس من النفط الخام بنسبة 11% والغاز التجاري بنسبة 13 %،... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:28+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن التقرير أن إجمالي إنتاج تونس من النفط المكافئ بلغ 0.53 مليون طن في نهاية أبريل 2023، مقابل 0.59 مليون طن خلال نفس الفترة من 2022.وبلغت كميات سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 45 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية أبريل 2023، مقابل 34 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مما شكل زيادة بنسبة 33 %. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت البلاد نموا لإنتاج سوائل الغاز بنسبة 33%.ويواجه قطاع الاستكشاف والإنتاج في تونس تحديات منذ سنة 2020، نتيجة تراجع سعر النفط وجائحة كوفيد-19 والتحركات الاجتماعية، وقد حفرت تونس بئرين استكشافيتين برخصتي العريفة وبرج الخضراء خلال شهر يونيو 2023.ويعاني العديد من حقول النفط والغاز في تونس من تراجع الإنتاج، حيث فقد حقل "ميسكار" 10 % من قدرته الإنتاجية، والغاز التجاري في الجنوب 44 %، وغاز شرقي 15 %، وصدر بعل 1 %، ومعمورة وبركة 146 %، والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 5 %، بينما يستحوذ حقل نوارة على 31 % من الإنتاج الوطني.وسجلت كميات الإنتاج الجملية للتونسيين شبه الاستقرار بنهاية أبريل 2023، حيث بلغت 334 ألف طن مكافئ نفط، فيما تراجعت شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 2 % لتصل إلى 723 ألف طن مكافئ نفط، علماً بأن الشراءات من الجزائر تستحوذ على حصة تقارب 48.6 % من عمليات التزود بالغاز.
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https://sputnikarabic.ae/20230303/تونس-ترفع-وارداتها-من-النفط-الروسي-إثر-تراجع-إنتاجها-المحلي-1074251554.html
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اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار
تونس تفقد 11% من قدرتها الإنتاجية للنفط و13% للغاز الطبيعي
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تشير تقارير المرصد التونسي للطاقة حول الوضع الطاقي للبلاد في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى تقلص إنتاج تونس من النفط الخام بنسبة 11% والغاز التجاري بنسبة 13 %، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن التقرير أن إجمالي إنتاج تونس من النفط المكافئ بلغ 0.53 مليون طن في نهاية أبريل 2023، مقابل 0.59 مليون طن خلال نفس الفترة من 2022.
وبلغت كميات سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 45 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية أبريل 2023، مقابل 34 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مما شكل زيادة بنسبة 33 %. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت البلاد نموا لإنتاج سوائل الغاز بنسبة 33%.
ويواجه قطاع الاستكشاف والإنتاج في تونس
تحديات منذ سنة 2020، نتيجة تراجع سعر النفط وجائحة كوفيد-19 والتحركات الاجتماعية، وقد حفرت تونس بئرين استكشافيتين برخصتي العريفة وبرج الخضراء خلال شهر يونيو 2023.
ويعاني العديد من حقول النفط والغاز في تونس من تراجع الإنتاج، حيث فقد حقل "ميسكار" 10 % من قدرته الإنتاجية، والغاز التجاري في الجنوب 44 %، وغاز شرقي 15 %، وصدر بعل 1 %، ومعمورة وبركة 146 %، والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 5 %، بينما يستحوذ حقل نوارة على 31 % من الإنتاج الوطني.
وسجلت كميات الإنتاج الجملية للتونسيين شبه الاستقرار بنهاية أبريل 2023، حيث بلغت 334 ألف طن مكافئ نفط، فيما تراجعت شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 2 % لتصل إلى 723 ألف طن مكافئ نفط، علماً بأن الشراءات من الجزائر تستحوذ على حصة تقارب 48.6 % من عمليات التزود بالغاز.