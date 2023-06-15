https://sputnikarabic.ae/20230615/جندي-إسرئيلي-يطارد-قياداته-العسكرية-بـسكين-ويهددهم-بالقتل-1078143052.html

جندي إسرئيلي يطارد قياداته العسكرية بـ"سكين" ويهددهم بالقتل

جندي إسرئيلي يطارد قياداته العسكرية بـ"سكين" ويهددهم بالقتل

كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن مطاردة جندي إسرائيلي لقياداته العسكرية بـ"سكين" وتهديدهم بالقتل. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T13:14+0000

2023-06-15T13:14+0000

2023-06-15T13:14+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الخميس، أن أحد الجنود الإسرائيليين هدد قياداته العسكرية بالسكين وهددهم بالقتل، ما حدا بالمحكمة العسكرية الإسرائيلية إلى إصدار لائحة اتهام ضد الجندي الذي يخدم في قاعدة لواء المظليين وسط البلاد.وأكدت القناة أن الجندي الإسرائيلي غادر مقر تجنيده في القاعدة العسكرية وعاد إلى منزله دون إذن على خلفية غضبه من قادته، ليقرر بعدها هؤلاء القادة زيارته في منزله للاطمئنان عليه، إلا أن الجندي قام بسحب السكين وطاردهم مهددا إياهم بالقتل.وقررت المحكمة العسكرية سجن المجند 46 يوما فقط، وهي عقوبة مخففة رأفة بحالته النفسية التي يمر بها، حيث نقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن محامي المجند الإسرائيلي، أنه يمر بظروف نفسية، رغم أن واقعة التعدي جرت العام الماضي.ولفتت القناة إلى أن محامي المجند قد أعرب عن شكره للمحكمة الإسرائيلية العسكرية لرأفتها بحال موكله والحكم عليه بـ 46 يوم سجن فقط، بدعوى أن المحكمة تفهمت الوضع الخاص للجندي وخففت الحكم.وفي السياق نفسه، فتح الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، تحقيقا في واقعة سرقة مجند إسرائيلي في الاحتياط لسيارة عسكرية وخروجه بها في نزهة مع عائلته.وأفادت القناة العبرية السابعة بأن أحد جنود الجيش الإسرائيلي في الاحتياط سرق سيارة جيب عسكرية من نوع "همر" في قاعدة عسكرية، وتوجه بها إلى عائلته وقام باصطحابهم في رحلة، ولكنه عاد بالسيارة بعدما تضررت جراء حادث مروري، مضيفة أن الجندي الإسرائيلي قام بسرقة السيارة العسكرية لمدة 7 ساعات كاملة، عاد بعدها إلى القاعدة العسكرية بعدما تضررت بشدة، ولكن دون الإبلاغ عن الحادث.وأكدت القناة أن الجندي قام بسرقة السيارة العسكرية دون أن يكون بحوزته رخصة عسكرية، حيث ألحق أضرارا بالسيارة، مضيفة أن القاعدة العسكرية تقع قرب الضفة الغربية، في وقت توجه فيه بالسيارة إلى بلدة بتاح تكفا.ونوّهت القناة العبرية "كان"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا شاملا في واقعة سرقة السيارة العسكرية، ومع الانتهاء من التحقيق العسكري ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.

https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-سرقة-جندي-لسيارة-عسكرية-وخروجه-بها-في-نزهة-1078103230.html

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