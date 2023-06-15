https://sputnikarabic.ae/20230615/خامنئي-يحق-للصهاينة-القلق-بشأن-عدم-بلوغ-كيانهم-سن-الثمانين-1078141882.html

خامنئي: يحق للصهاينة القلق بشأن عدم بلوغ كيانهم سن الثمانين

خامنئي: يحق للصهاينة القلق بشأن عدم بلوغ كيانهم سن الثمانين

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أمس الأربعاء، إنه "يحق للقادة الصهاينة أن يقلقوا بشأن عدم بلوغ كيانهم سن الثمانين". 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T12:34+0000

2023-06-15T12:34+0000

2023-06-15T12:34+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء أمس الأربعاء، بأن تصريحات علي خامنئي، جاءت خلال استقباله الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة والوفد المرافق له، مهنئا إياهم "بانتصار الحركة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة"، أي في العملية التي أطلقتها إسرائيل المعروفة باسم "الدرع والسهم".وأكد المرشد الإيراني الأعلى أن "الحركة الفلسطينية جسدت نضالا جيدا وطيبا خلال حربها الأخيرة في غزة، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير الظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع العقود السبعة الماضية بالنسبة لإسرائيل، مضيفا أنه "يحق للقادة الصهاينة القلق بشأن عدم بلوغ كيانهم الصهيوني سن الثمانين عاما".واستطرد خامنئي:وشدد المرشد الإيراني الأعلى خلال اللقاء على أن "تحقيق الأهداف والقيام بالمبادرات الكبيرة، يعتمد على التضحية بالنفس أمام التهديدات؛ واقتدار فصائل المقاومة الفلسطينية والجهاد الإسلامي، يتعاظم يوما بعد يوم في ظل المرحلة الراهنة، وهزائم الكيان الصهيوني في حرب الخمسة أيام الأخيرة، تؤكد هذه الحقيقة".ومن جانبه، أعرب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، عن تقديره وشكره لدعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حركة "الجهاد الإسلامي" خرجت من العملية العسكرية الأخيرة على غزة "ثأر الأحرار" بفخر، معربا عن أمله "أن نرى النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريبا".ويذكر أن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الدرع والسهم"، بدأت في التاسع من مايو/ أيار الماضي، انتهت في العاشرة من مساء 13 مايو، أي بعد 5 أيام من التصعيد الإسرائيلي في القطاع واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، حيث رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230101/خامنئي-يكشف-الإنجاز-العظيم-الذي-حققه-قاسم-سليماني-ويشيد-بتقدم-الفلسطينيين-في-مواجهة-الصهاينة-1071826777.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل