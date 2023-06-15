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https://sputnikarabic.ae/20230615/دراسة-تكشف-عن-بكتيريا-موجودة-في-الفم-مسؤولة-عن-التهاب-الرحم-1078143198.html
دراسة تكشف عن بكتيريا موجودة في الفم مسؤولة عن التهاب الرحم
دراسة تكشف عن بكتيريا موجودة في الفم مسؤولة عن التهاب الرحم
كشفت دراسة علمية حديثة، عن نوع من البكتيريا يتواجد بشكل شائع داخل الفم والأمعاء البشرية، من الممكن أن يكون له دور في تطور الانتباذ البطاني الرحمي، وهي حالة... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:17+0000
2023-06-15T13:17+0000
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وفي الدراسة التي أجريت على 155 امرأة في اليابان، تم العثور على عناصر من بكتيريا "Fusobacterium" في أرحام نحو 64% من المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، و7% من غير المصابات بالمرض.ومن أجل معرفة ما إذا كانت بكتيريا "Fusobacterium" من الممكن أن يكون لها دور في الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بشكل مباشر، قام الفريق العلمي للدراسة المنشورة في مجلة "Science Translational Medicine"، بزرع البكتيريا داخل أنسجة بطانة الرحم في مجموعة واحدة من الفئران، وفي غضون أسابيع، تشكلت آفات الانتباذ البطاني الرحمي في الفئران المتلقية.وتمنح الدراسة أملا جديدا لملايين النساء، اللاتي يعشن مع الآثار الموهنة للانتباذ البطاني الرحمي.وينتج الانتباذ البطاني الرحمي عن هجرة الأنسجة من بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم - غالبا إلى أعضاء في منطقة الحوض مثل المبايض وقناة فالوب - حيث تلتصق وتنمو، وغالبًا ما يتسبب في حدوث آفات في الأعضاء التناسلية، بل وانخفاض في مستوى الخصوبة.ومن أكثر الأعراض شيوعا لمرض الانتباذ البطاني الرحمي، هو الألم الذي يمكن أن يكون شديدا، من بين علاجاته العلاجات الهرمونية، التي تعمل أيضا كموانع للحمل، فضلا عن الجراحة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/علماء-يدرسون-بيئة-الرحم-باستخدام-شريحة-تحمل-عينات-بشرية-1071408635.html
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علوم, منوعات, العالم, الأخبار
علوم, منوعات, العالم, الأخبار

دراسة تكشف عن بكتيريا موجودة في الفم مسؤولة عن التهاب الرحم

13:17 GMT 15.06.2023
© Fotolia / Sergey Nivensامرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
امرأة حامل تخضع لفحص بالأمواج فوق الصوتية
© Fotolia / Sergey Nivens
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كشفت دراسة علمية حديثة، عن نوع من البكتيريا يتواجد بشكل شائع داخل الفم والأمعاء البشرية، من الممكن أن يكون له دور في تطور الانتباذ البطاني الرحمي، وهي حالة مؤلمة تصيب نحو 10% من النساء والفتيات في سن الإنجاب.
وفي الدراسة التي أجريت على 155 امرأة في اليابان، تم العثور على عناصر من بكتيريا "Fusobacterium" في أرحام نحو 64% من المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، و7% من غير المصابات بالمرض.
ومن أجل معرفة ما إذا كانت بكتيريا "Fusobacterium" من الممكن أن يكون لها دور في الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بشكل مباشر، قام الفريق العلمي للدراسة المنشورة في مجلة "Science Translational Medicine"، بزرع البكتيريا داخل أنسجة بطانة الرحم في مجموعة واحدة من الفئران، وفي غضون أسابيع، تشكلت آفات الانتباذ البطاني الرحمي في الفئران المتلقية.
المهندس الميكانيكي وضّاح ملاعب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مجتمع
علماء يبتكرون أول "رحم على شريحة" في العالم... صور وفيديو
20 ديسمبر 2022, 14:41 GMT
وتمنح الدراسة أملا جديدا لملايين النساء، اللاتي يعشن مع الآثار الموهنة للانتباذ البطاني الرحمي.
وينتج الانتباذ البطاني الرحمي عن هجرة الأنسجة من بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم - غالبا إلى أعضاء في منطقة الحوض مثل المبايض وقناة فالوب - حيث تلتصق وتنمو، وغالبًا ما يتسبب في حدوث آفات في الأعضاء التناسلية، بل وانخفاض في مستوى الخصوبة.
ومن أكثر الأعراض شيوعا لمرض الانتباذ البطاني الرحمي، هو الألم الذي يمكن أن يكون شديدا، من بين علاجاته العلاجات الهرمونية، التي تعمل أيضا كموانع للحمل، فضلا عن الجراحة.
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