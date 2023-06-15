https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-الوزراء-الأسترالي-سنمنع-روسيا-من-بناء-سفارة-جديدة-قرب-البرلمان-بسبب-مخاوف-أمنية--1078113532.html
رئيس الوزراء الأسترالي: سنمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان بسبب مخاوف أمنية
رئيس الوزراء الأسترالي: سنمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان بسبب مخاوف أمنية
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستقدم تشريعًا إلى البرلمان في الصباح لإنهاء عقد إيجار روسيا لسفارة جديدة في... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T00:17+0000
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وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: "اليوم ستقدم الحكومة تشريعًا لإنهاء عقد إيجار روسيا الاتحادية لوجود دبلوماسي مقترح بجوار مبنى البرلمان.وأضاف "نتوقع أن يمر هذا التشريع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت لاحق من صباح اليوم... تلقت الحكومة نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يمكن أن يشكلها وجود روسي جديد بالقرب من مبنى البرلمان.وتابع ألبانيز: "نحن نتصرف بسرعة لضمان عدم تحول موقع الإيجار إلى وجود دبلوماسي رسمي".وفي مايو/آيار، قالت السفارة الروسية في أستراليا إن المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكمت بأن إشعار إنهاء الإيجار الصادر عن هيئة العاصمة الوطنية في أغسطس/آب 2022 بشأن موقع بناء السفارة الروسية في يارالوملا "باطل ولا يعتبر لائق".
https://sputnikarabic.ae/20220422/-أستراليا-تفرض-عقوبات-على-147-مواطنا-روسيا--1061475073.html
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أستراليا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أستراليا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الوزراء الأسترالي: سنمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان بسبب مخاوف أمنية
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستقدم تشريعًا إلى البرلمان في الصباح لإنهاء عقد إيجار روسيا لسفارة جديدة في العاصمة كانبيرا بجوار مبنى البرلمان بسبب مخاوف الأمن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: "اليوم ستقدم الحكومة تشريعًا لإنهاء عقد إيجار روسيا الاتحادية لوجود دبلوماسي مقترح بجوار مبنى البرلمان.
وأضاف "نتوقع أن يمر هذا التشريع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت لاحق من صباح اليوم... تلقت الحكومة نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يمكن أن يشكلها وجود روسي جديد بالقرب من مبنى البرلمان.
وتابع ألبانيز: "نحن نتصرف بسرعة لضمان عدم تحول موقع الإيجار إلى وجود دبلوماسي رسمي".
وفي مايو/آيار، قالت السفارة الروسية في أستراليا إن المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكمت بأن إشعار إنهاء الإيجار الصادر عن هيئة العاصمة الوطنية
في أغسطس/آب 2022 بشأن موقع بناء السفارة الروسية في يارالوملا "باطل ولا يعتبر لائق".