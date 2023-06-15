https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-جمهورية-لوغانسك-يجب-نقل-الخط-الأمامي-للعملية-العسكرية-الخاصة-إلى-كييف--1078141558.html

رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف

رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف

صررح ليونيد باسيتشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، يجب نقل الخط الأمامي للعملية الخاصة إلى كييف. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T12:35+0000

2023-06-15T12:35+0000

2023-06-15T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078141374_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_10dc25f56adbcb33d950f98c9609fb61.jpg

وأضاف باسيتشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إلى أي مدى من الضروري تحريك خط التماس في المعركة؟ السؤال صعب للغاية، اليوم تحلق صواريخ ستورم شادو نحو 500 كيلومتر... رأيي الشخصي، نعم من الضروري الذهاب إلى كييف".وبحسب باسيتشنيك: "كييف هي أم المدن الروسية، وتحرير مدينة كييف هو شرف للجندي الروسي. لكن إلى أي مدى لدينا مثل هذه الفرص، إلى أي مدى نحن مستعدون للقيام بذلك، لا أعرف".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الروسية-تستخدم-أ-كا-ـ-12-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1078136601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم