https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-جمهورية-لوغانسك-يجب-نقل-الخط-الأمامي-للعملية-العسكرية-الخاصة-إلى-كييف--1078141558.html
رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف
رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف
صررح ليونيد باسيتشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، يجب نقل الخط الأمامي للعملية الخاصة إلى كييف. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:35+0000
2023-06-15T12:35+0000
2023-06-15T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف باسيتشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إلى أي مدى من الضروري تحريك خط التماس في المعركة؟ السؤال صعب للغاية، اليوم تحلق صواريخ ستورم شادو نحو 500 كيلومتر... رأيي الشخصي، نعم من الضروري الذهاب إلى كييف".وبحسب باسيتشنيك: "كييف هي أم المدن الروسية، وتحرير مدينة كييف هو شرف للجندي الروسي. لكن إلى أي مدى لدينا مثل هذه الفرص، إلى أي مدى نحن مستعدون للقيام بذلك، لا أعرف".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الروسية-تستخدم-أ-كا-ـ-12-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1078136601.html
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روسيا, العالم
رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف
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صررح ليونيد باسيتشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، يجب نقل الخط الأمامي للعملية الخاصة إلى كييف.
وأضاف باسيتشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إلى أي مدى من الضروري تحريك خط التماس في المعركة؟ السؤال صعب للغاية، اليوم تحلق صواريخ ستورم شادو نحو 500 كيلومتر... رأيي الشخصي، نعم من الضروري الذهاب إلى كييف".
وبحسب باسيتشنيك: "كييف هي أم المدن الروسية، وتحرير مدينة كييف هو شرف للجندي الروسي. لكن إلى أي مدى لدينا مثل هذه الفرص، إلى أي مدى نحن مستعدون للقيام بذلك، لا أعرف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.