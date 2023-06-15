https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-كوريا-الجنوبية-القوة-الساحقة-ستجلب-السلام-الحقيقي-1078115736.html
رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
قال الرئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إن بيونغ يانغ تقوم باستفزازات متهورة، مشيرا إلى أن سيئول سترد عليها بحزم. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T05:58+0000
2023-06-15T05:58+0000
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جاء ذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمناوشات البحرية التي جرت بين الكوريتين عام 1999، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.ولوح الرئيس الكوري الجنوبي بما وصفه بـ "القوة الساحقة" لبلاده، مؤكدا أنها هي التي تجلب السلام الحقيقي.وتابع: "السلام الذي يتم التوسل للعدو من أجل تحقيقه هو سلام زائف".يذكر أن مناوشات بحرية جرت بين الكوريتين عام 1999 عند خط الحدود الشمالي، وهو خط حدودي بحري بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي.وتسببت المناوشات بين أسطولي الدولتين في ذلك الحين، في إغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الدمار بـ 9 سفن أخرى.كما تسببت تلك المناوشات في مقتل عشرات الجنود الكوريين الشماليين بينما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات بشرية، وفقا للتقديرات.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تهدد-بهجوم-نووي-رغم-تغاضي-بعض-الدول-عن-تجاوزاتها-1077707528.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
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قال الرئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إن بيونغ يانغ تقوم باستفزازات متهورة، مشيرا إلى أن سيئول سترد عليها بحزم.
جاء ذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمناوشات البحرية التي جرت بين الكوريتين عام 1999، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.
وقال يون سيوك يول: "لن نتردد للحظة واحدة في الرد بحزم على استفزازات بيونغ يانغ".
ولوح الرئيس الكوري الجنوبي بما وصفه بـ "القوة الساحقة" لبلاده، مؤكدا أنها هي التي تجلب السلام الحقيقي.
وتابع: "السلام الذي يتم التوسل للعدو
من أجل تحقيقه هو سلام زائف".
يذكر أن مناوشات بحرية جرت بين الكوريتين عام 1999 عند خط الحدود الشمالي، وهو خط حدودي بحري بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي.
وتسببت المناوشات بين أسطولي الدولتين في ذلك الحين، في إغراق سفينة كورية شمالية
وإلحاق الدمار بـ 9 سفن أخرى.
كما تسببت تلك المناوشات في مقتل عشرات الجنود الكوريين
الشماليين بينما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات بشرية، وفقا للتقديرات.