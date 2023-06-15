عربي
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-كوريا-الجنوبية-القوة-الساحقة-ستجلب-السلام-الحقيقي-1078115736.html
رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
قال الرئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إن بيونغ يانغ تقوم باستفزازات متهورة، مشيرا إلى أن سيئول سترد عليها بحزم. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T05:58+0000
2023-06-15T05:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75ee1f5c7cd13b9eccca75d667b1228d.jpg
جاء ذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمناوشات البحرية التي جرت بين الكوريتين عام 1999، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.ولوح الرئيس الكوري الجنوبي بما وصفه بـ "القوة الساحقة" لبلاده، مؤكدا أنها هي التي تجلب السلام الحقيقي.وتابع: "السلام الذي يتم التوسل للعدو من أجل تحقيقه هو سلام زائف".يذكر أن مناوشات بحرية جرت بين الكوريتين عام 1999 عند خط الحدود الشمالي، وهو خط حدودي بحري بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي.وتسببت المناوشات بين أسطولي الدولتين في ذلك الحين، في إغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الدمار بـ 9 سفن أخرى.كما تسببت تلك المناوشات في مقتل عشرات الجنود الكوريين الشماليين بينما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات بشرية، وفقا للتقديرات.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تهدد-بهجوم-نووي-رغم-تغاضي-بعض-الدول-عن-تجاوزاتها-1077707528.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068276566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5245fe40bd5a9357e4cf9268980adc3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي

05:58 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إن بيونغ يانغ تقوم باستفزازات متهورة، مشيرا إلى أن سيئول سترد عليها بحزم.
جاء ذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمناوشات البحرية التي جرت بين الكوريتين عام 1999، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.
وقال يون سيوك يول: "لن نتردد للحظة واحدة في الرد بحزم على استفزازات بيونغ يانغ".
ولوح الرئيس الكوري الجنوبي بما وصفه بـ "القوة الساحقة" لبلاده، مؤكدا أنها هي التي تجلب السلام الحقيقي.
وتابع: "السلام الذي يتم التوسل للعدو من أجل تحقيقه هو سلام زائف".
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي رغم تغاضي بعض الدول عن تجاوزاتها
3 يونيو, 15:31 GMT
يذكر أن مناوشات بحرية جرت بين الكوريتين عام 1999 عند خط الحدود الشمالي، وهو خط حدودي بحري بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي.
وتسببت المناوشات بين أسطولي الدولتين في ذلك الحين، في إغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الدمار بـ 9 سفن أخرى.
كما تسببت تلك المناوشات في مقتل عشرات الجنود الكوريين الشماليين بينما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات بشرية، وفقا للتقديرات.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:02 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 يونيو, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала