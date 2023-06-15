https://sputnikarabic.ae/20230615/راجمات-تورنادو-الروسية-تطلق-صواريخها-نحو-أهداف-أوكرانية-فيديو-1078129354.html
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في المنطقة العسكرية الغربية لتدمير أهداف ومواقع القوات الأوكرانية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:22+0000
2023-06-15T09:22+0000
2023-06-15T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
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ويظهر الفيديو عملية تحميل القذائف في قاذفة مركبة قتالية، حيث يمكنك أن ترى كيف يصوب المدفعي. بعد كل عملية إطلاق محددة، تطلق الآلة عدة قذائف، وبعد إطلاق النار يغادر الجنود الموقع.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "يدعم أفراد المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الأعمال الهجومية للبنادق الآلية ووحدات الدبابات التابعة للقوات المسلحة الروسية ويوجهون يوميا ضربات صاروخية هائلة على المواقع والبنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "تقوم أطقم الطائرات دون طيار وقوات الاستطلاع بنقل إحداثيات مواقع قيادة العدو ومستودعات الذخيرة لقوات المدفعية، ويوجه مقاتلو المدفعية ضربات صاروخية على الإحداثيات المتلقاة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في المنطقة العسكرية الغربية لتدمير أهداف ومواقع القوات الأوكرانية.
ويظهر الفيديو عملية تحميل القذائف في قاذفة مركبة قتالية، حيث يمكنك أن ترى كيف يصوب المدفعي. بعد كل عملية إطلاق محددة، تطلق الآلة عدة قذائف، وبعد إطلاق النار يغادر الجنود الموقع.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "يدعم أفراد المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الأعمال الهجومية للبنادق الآلية ووحدات الدبابات التابعة للقوات المسلحة الروسية ويوجهون يوميا ضربات صاروخية هائلة على المواقع والبنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "تقوم أطقم الطائرات دون طيار وقوات الاستطلاع بنقل إحداثيات مواقع قيادة العدو ومستودعات الذخيرة لقوات المدفعية، ويوجه مقاتلو المدفعية ضربات صاروخية على الإحداثيات المتلقاة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.