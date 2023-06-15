عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/راجمات-تورنادو-الروسية-تطلق-صواريخها-نحو-أهداف-أوكرانية-فيديو-1078129354.html
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في المنطقة العسكرية الغربية لتدمير أهداف ومواقع القوات الأوكرانية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:22+0000
2023-06-15T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0eb30d0ed9d8e201aad6bb6989d0c12e.jpg
ويظهر الفيديو عملية تحميل القذائف في قاذفة مركبة قتالية، حيث يمكنك أن ترى كيف يصوب المدفعي. بعد كل عملية إطلاق محددة، تطلق الآلة عدة قذائف، وبعد إطلاق النار يغادر الجنود الموقع.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "يدعم أفراد المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الأعمال الهجومية للبنادق الآلية ووحدات الدبابات التابعة للقوات المسلحة الروسية ويوجهون يوميا ضربات صاروخية هائلة على المواقع والبنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "تقوم أطقم الطائرات دون طيار وقوات الاستطلاع بنقل إحداثيات مواقع قيادة العدو ومستودعات الذخيرة لقوات المدفعية، ويوجه مقاتلو المدفعية ضربات صاروخية على الإحداثيات المتلقاة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_674eb7e92ce1095441e0109f7060fc0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا

راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو

09:22 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو" في المنطقة العسكرية الغربية لتدمير أهداف ومواقع القوات الأوكرانية.
ويظهر الفيديو عملية تحميل القذائف في قاذفة مركبة قتالية، حيث يمكنك أن ترى كيف يصوب المدفعي. بعد كل عملية إطلاق محددة، تطلق الآلة عدة قذائف، وبعد إطلاق النار يغادر الجنود الموقع.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "يدعم أفراد المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الأعمال الهجومية للبنادق الآلية ووحدات الدبابات التابعة للقوات المسلحة الروسية ويوجهون يوميا ضربات صاروخية هائلة على المواقع والبنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "تقوم أطقم الطائرات دون طيار وقوات الاستطلاع بنقل إحداثيات مواقع قيادة العدو ومستودعات الذخيرة لقوات المدفعية، ويوجه مقاتلو المدفعية ضربات صاروخية على الإحداثيات المتلقاة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMTБойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала