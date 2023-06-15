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الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/رصد-9-طائرات-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-منها-1078114552.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الخميس، رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وإبطال 3... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T03:45+0000
2023-06-15T04:06+0000
جمهورية القرم الروسية
أخبار روسيا اليوم
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وقال أكسينوف على تيليغرام: "إنه تم رصد تسع طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم ليلاً وصباحًا: تم إسقاط ستة منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل ثلاثة منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.وتابع أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وحث السكان على البقاء هادئين واتباع بالمصادر الموثوقة للمعلومات فقط.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-1077964891.html
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جمهورية القرم الروسية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
جمهورية القرم الروسية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

03:45 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 04:06 GMT 15.06.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الخميس، رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وإبطال 3 باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وقال أكسينوف على تيليغرام: "إنه تم رصد تسع طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم ليلاً وصباحًا: تم إسقاط ستة منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل ثلاثة منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.
وتابع أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وحث السكان على البقاء هادئين واتباع بالمصادر الموثوقة للمعلومات فقط.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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