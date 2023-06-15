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روسيا تؤكد التزامها بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية
روسيا تؤكد التزامها بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية
شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها، اليوم الخميس، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:22+0000
2023-06-15T10:22+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا".يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".
https://sputnikarabic.ae/20230615/الخارجية-الروسية-فكرة-إيران-حول-إنشاء-مركز-توزيع-للغاز-بمشاركة-روسيا-تتطلب-دراسة---1078129203.html
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روسيا تؤكد التزامها بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية

10:22 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها، اليوم الخميس، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.
وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".
ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
الخارجية الروسية: فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة
09:14 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".
وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".
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