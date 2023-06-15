https://sputnikarabic.ae/20230615/روسيا-تعلن-موعد-بدء-اختبار-المركبات-ذاتية-القيادة-بالكامل-1078116123.html

روسيا تعلن موعد بدء اختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل

روسيا تعلن موعد بدء اختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، أمس الأربعاء، موعد بدء روسيا اختبارات المركبات ذاتية القيادة بالكامل. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأوضح بيلوسوف أنه من الممكن أن تبدأ روسيا ما بين عامي 2025-2026 بدء اختبارات المركبات ذاتية القيادة بالكامل، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لتلك السيارات.تأتي تصريحات المسؤول الروسي بعدما بدأت في وقت سابق من أمس الأربعاء، أولى شاحنات "كاماز" ذاتية القيادة في التنقل بين سان بطرسبورغ وموسكو على الطرق السريعة العامة لنقل البضائع.وأوضح بيلوسوف، خلال جلسة مخصصة لمشروع الشاحنات ذاتية القيادة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا في طريقها للتحول تدريجيا إلى المستوى الخامس في صناعة المركبات ذاتية القيادة، مشيرا إلى أن "هذا يعني أنه لن يكون هناك سائق في المقصورة".وأضاف المسؤول أن المركبات ذاتية القيادة من المستوى الخامس ستتطلب ما يعرف برصيف الطريق الذكي، والذي يحتوي على أجهزة استشعار وعناصر اتصال ضرورية للتفاعل مع السيارة ذاتية القيادة.وتابع بيلوسوف: "الطريق الذكي المتصل بالإنترنت سيسمح لمشغل المرور بالتحكم في تحركات السيارة من خلال الشبكة، كما لو أن السائقين جالسين في المقصورة".وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه لا توجد حاليًا مثل هذه الطرق في روسيا، لكن السلطات تعمل على حل هذه المشكلة، من خلال إنشاء محطات إنترنت الجيل الخامس، وهي مطلوبة للربط بين مركبة ذاتية القيادة والرصيف الذكي والمشغل.وأكد بيلوسوف: "لقد خططنا لكل شيء في هذه المبادرة حتى عام 2023 ونمضي وفقا للجدول الزمني، أنا متأكد من أننا سنبدأ اختبار المستوى الخامس من المركبات المستقلة ما بين عامي 2025-2026".

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