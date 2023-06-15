https://sputnikarabic.ae/20230615/زاخاروفا-علاقاتنا-مع-العالم-العربي-مستقرة-1078143338.html

زاخاروفا: علاقاتنا مع العالم العربي مستقرة

زاخاروفا: علاقاتنا مع العالم العربي مستقرة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، لدينا علاقات مستقرة مع العالم العربي، ونحن نبني هذه العلاقات في شكل... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T13:19+0000

2023-06-15T13:19+0000

2023-06-15T13:20+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078143807_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_e25307e96aa8b4e5e22aafc6129dda05.jpg

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لدينا علاقات مستقرة مع العالم العربي، نبني هذه العلاقات في شكل ثنائي وفي جمعيات ثنائية. من بين أمور أخرى، تبدي الدول العربية اهتمامًا كبيرًا، وقد أصبح واضحا أخيرا اهتمامًا بهذه الجمعيات التي تنتمي روسيا إليها، والتي أنشأتها روسيا بنفسها".وقالت: "الإمكانات التي لدينا، الاقتصادية وما إلى ذلك. بطبيعة الحال، فإن سياسة التدمير الذاتي للغرب، مع محاولات السيطرة على الجميع، توضح حقائق بلداننا، حيث يهتم الجميع بالعثور على شركاء يعتنقون مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والامتثال للقانون الدولي".وبحسب زاخاروفا: "في الوقت الذي يستعر فيه وحش واشنطن هذا، بالطبع، يميل الجميع إلى البحث عن شركاء عاديين وطويلي الأمد وموثوقين".وقالت: "أحد الأمثلة على ذلك هو تفاعلنا مع الإمارات العربية المتحدة، يمكنك أن ترى كيف يمكن لوفد تمثيلي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه ليس مجرد حدث سياسي أو تكريم مؤقت، وهذا انعكاس لتفاعلنا. هذا هو شريكنا الرئيسي في المنطقة، والأعداد تتحدث عن نفسها، وآفاق التعاون أكثر".

https://sputnikarabic.ae/20230615/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يدعم-سوريا-بـ-أكثر-من-2-مليار-دولار-1078139706.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023