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الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية لتجمع قوات ووسائل إطلاق النار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T02:08+0000
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وأضاف سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "قامت المدفعية أيضا بقصف وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحركهم في منطقة تورسكو".بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الأوكرانية مدفعين من طراز "دي -30" ومدفعية ذاتية الدفع "جوزديكا"، بحسب سافتشوك.كما أفاد رئيس مركز الصحافة أن نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" دمر طائرتين مسيرتين من نوع "فوريا" في مناطق روبيجنو وفارفاروفكا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
02:08 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 02:36 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية لتجمع قوات ووسائل إطلاق النار والنقاط الأساسية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.
وأضاف سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك
": "قامت المدفعية أيضا بقصف وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحركهم في منطقة تورسكو".
بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الأوكرانية مدفعين من طراز "دي -30" ومدفعية ذاتية الدفع "جوزديكا"، بحسب سافتشوك.
كما أفاد رئيس مركز الصحافة أن نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" دمر طائرتين مسيرتين من نوع "فوريا" في مناطق روبيجنو وفارفاروفكا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.