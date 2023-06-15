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الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-معاقل-ومستودعات-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنوليمانسك-1078114073.html
الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية لتجمع قوات ووسائل إطلاق النار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T02:08+0000
2023-06-15T02:36+0000
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وأضاف سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "قامت المدفعية أيضا بقصف وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحركهم في منطقة تورسكو".بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الأوكرانية مدفعين من طراز "دي -30" ومدفعية ذاتية الدفع "جوزديكا"، بحسب سافتشوك.كما أفاد رئيس مركز الصحافة أن نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" دمر طائرتين مسيرتين من نوع "فوريا" في مناطق روبيجنو وفارفاروفكا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/-إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078113780.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-خاركوف-1078113351.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك

02:08 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 02:36 GMT 15.06.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية لتجمع قوات ووسائل إطلاق النار والنقاط الأساسية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.
وأضاف سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك": "قامت المدفعية أيضا بقصف وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحركهم في منطقة تورسكو".
حرق خيام النشطاء المناهضين للميدان في كوليكوفو بولي بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا. 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
01:16 GMT
بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الأوكرانية مدفعين من طراز "دي -30" ومدفعية ذاتية الدفع "جوزديكا"، بحسب سافتشوك.
كما أفاد رئيس مركز الصحافة أن نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" دمر طائرتين مسيرتين من نوع "فوريا" في مناطق روبيجنو وفارفاروفكا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف
أمس, 23:50 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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