https://sputnikarabic.ae/20230615/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أطلقت-فجر-اليوم-20-صاروخا-من-راجمات-الصواريخ-على-منطقة-بيتروفسكي-1078114372.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم 20 صاروخا من راجمات الصواريخ على منطقة بيتروفسكي
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم 20 صاروخا من راجمات الصواريخ على منطقة بيتروفسكي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الخميس، بأن قوات كييف استهدفت فجر اليوم الخميس منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T02:56+0000
2023-06-15T02:56+0000
2023-06-15T02:56+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 04.50 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 20 صاروخا".ولم يحدد المكتب نوع الصواريخ التي أطلقت وأضرار القصف. وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-معاقل-ومستودعات-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنوليمانسك-1078114073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم 20 صاروخا من راجمات الصواريخ على منطقة بيتروفسكي
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الخميس، بأن قوات كييف استهدفت فجر اليوم الخميس منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ20 صاروخا.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 04.50 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 20 صاروخا".
ولم يحدد المكتب نوع الصواريخ التي أطلقت وأضرار القصف. وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.