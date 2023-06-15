https://sputnikarabic.ae/20230615/سوناطراك-الجزائرية-تنضم-إلى-مركز-الغاز-العالمي-1078128101.html

"سوناطراك" الجزائرية تنضم إلى مركز الغاز العالمي

"سوناطراك" الجزائرية تنضم إلى مركز الغاز العالمي

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية عن انضمامها إلى مركز الغاز العالمي "GGC"، وهو منظمة غير ربحية يقع مقرها في جنيف في سويسرا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T08:31+0000

2023-06-15T08:31+0000

2023-06-15T08:31+0000

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وذكر موقع "الجزائر الآن" أن هذا المركز العالمي يهدف إلى تعزيز التبادل الدولي في قطاع الغاز الطبيعي، وتحسين الأداء والنتائج في هذا المجال عبر منصة محايدة ومستقلة وشاملة تضم خبراء وقادة شركات الغاز الطبيعي من جميع أنحاء العالم.وتنشط هيئة مركز الغاز العالمي في ميدان الغاز الطبيعي بممثلين من كل القارات، كما تسعى إلى ترقية الطاقة المستدامة وتعزيز الاهتمام بالقضايا المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي.ومن المنتظر أن يعزز انضمام سوناطراك إلى عضوية هذه المنظمة دورها كفاعل رئيسي في صناعة الغاز في أفريقيا ورائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما يمنحها فرصاً ثمينة للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات داخل هذه الهيئة العالمية المكونة من أهم الفاعلين والخبراء في ميدان الصناعة الغازية.يذكر أن مركز الغاز العالمي كان قد تأسس عام 2014 بمبادرة من مجموعة من منتجي الغاز الطبيعي ومجلس الطاقة العالمي، ويضم حالياً 15 عضوا بعد تسجيل سوناطراك انضمامها كعضو فعال في هذه الهيئة العالمية.وسيعزز انضمام سوناطراك لهذا المركز مكانتها في السوق الدولية للغاز ويمنحها فرصا متميزة للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات داخل هذه الهيئة العالمية المؤثرة.وفي وقت سابق، أبرمت شركة "ستاب بوليمر" التابعة لشركة "سونطراك" الجزائرية، يوم الأحد الماضي، عقدا مع شركة "بيتروفاك إتش كيو سي" البريطانية، لإنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات في مدينة أرزيو الجزائرية.وأصدرت شركة "سونطراك" بيانا، قالت فيه إن العقد يتعلق بتمويل إنشاء مجمع للبتروكيماويات على مستوى المنطقة الصناعية في مدينة أرزيو على مساحة 88 هكتارا، مستهدفا إنتاج 550 ألف طن سنويا من البوليبروبلين.وأضاف بيان الشركة أنه من المقرر أن يتم إنجاز المشروع في غضون 42 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل، خلال مرحلة الإنشاء، و450 وظيفة بعد التشغيل.

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https://sputnikarabic.ae/20230516/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-لتموين-الصين-بالغاز-المسال-1077101753.html

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