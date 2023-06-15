https://sputnikarabic.ae/20230615/صحيفة-عسكرية-تكشف-عن-حرب-أخرى-بين-روسيا-وأمريكا--1078127763.html

صحيفة عسكرية تكشف عن "حرب أخرى" بين روسيا وأمريكا

صحيفة عسكرية تكشف عن "حرب أخرى" بين روسيا وأمريكا

كتبت صحيفة عسكرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد مخزون مدرعات "برادلي" بعد الخسائر الكبيرة في أوكرانيا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T09:09+0000

2023-06-15T09:09+0000

2023-06-15T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الصحيفة: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد مركبات المشاة القتالية برادلي إلى أوكرانيا، بعد أن أصبح معروفا تكبد هذه المركبات خسائر كبيرة في الهجمات (الأوكرانية) الفاشلة ضد القوات الروسية".وكتبت الصحيفة: "مع انتهاء إنتاج برادلي القصير نسبيًا في عام 1995، لا يزال عدد المركبات المتاحة في المخزونات الأمريكية محدودًا مع عدم دخول أي مركبة لاحقة في الإنتاج".وأفادت الصحيفة: "في حين أنه من المتوقع أن يتم تحديد الدعم المادي الأمريكي والغربي الآخر للجهود الحربية الأوكرانية إلى حد كبير من خلال نتائج الهجمات الأوكرانية الجديدة ضد القوات الروسية، والتي بدأت في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيتم تعويض الخسائر. انخفضت المخزونات العسكرية لحلف الناتو، ومخزونات الدول الأوروبية على وجه الخصوص، انخفاضا حادا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية نتيجة لقدراتها الصناعية المحدودة والمعدلات الهائلة التي تم بها إنفاق الأسلحة والذخيرة في الصراع".وذكرت صحيفة "militarywatch" أن "الولايات المتحدة قدمت بالفعل 113 برادلي من طراز "إم2 إيه 2" لأوكرانيا، حيث تم تجهيز كل منها بمدافع عيار 25 ملم وصواريخ مضادة للدبابات كأسلحة أساسية لها. مع إعلان واشنطن أيضا أنها ستبدأ في تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، يمكن استخدامها لتعزيز القوة النارية لدفعات جديدة من مركبات برادلي القتالية".وأضافت الصحيفة: "بدأ استخدام برادلي عى نطاق واسع في أوكرانيا بعد أن بدأت هجمات جديدة في أوائل يونيو، إلى جانب مجموعة من الأصول الغربية الجديدة الموردة مثل دبابات "ليوبارد 2 إيه 6". بينما تم الاستيلاء على دبابات ليوبارد، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية قد حصلت على أي برادلي".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.

https://sputnikarabic.ae/20230613/مروحيات-كا-52-تدمر-المركبات-المدرعة-ومعاقل-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1078040782.html

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