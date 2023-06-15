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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/صحيفة-عسكرية-تكشف-عن-حرب-أخرى-بين-روسيا-وأمريكا--1078127763.html
صحيفة عسكرية تكشف عن "حرب أخرى" بين روسيا وأمريكا
صحيفة عسكرية تكشف عن "حرب أخرى" بين روسيا وأمريكا
كتبت صحيفة عسكرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد مخزون مدرعات "برادلي" بعد الخسائر الكبيرة في أوكرانيا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:09+0000
2023-06-15T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد مركبات المشاة القتالية برادلي إلى أوكرانيا، بعد أن أصبح معروفا تكبد هذه المركبات خسائر كبيرة في الهجمات (الأوكرانية) الفاشلة ضد القوات الروسية".وكتبت الصحيفة: "مع انتهاء إنتاج برادلي القصير نسبيًا في عام 1995، لا يزال عدد المركبات المتاحة في المخزونات الأمريكية محدودًا مع عدم دخول أي مركبة لاحقة في الإنتاج".وأفادت الصحيفة: "في حين أنه من المتوقع أن يتم تحديد الدعم المادي الأمريكي والغربي الآخر للجهود الحربية الأوكرانية إلى حد كبير من خلال نتائج الهجمات الأوكرانية الجديدة ضد القوات الروسية، والتي بدأت في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيتم تعويض الخسائر. انخفضت المخزونات العسكرية لحلف الناتو، ومخزونات الدول الأوروبية على وجه الخصوص، انخفاضا حادا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية نتيجة لقدراتها الصناعية المحدودة والمعدلات الهائلة التي تم بها إنفاق الأسلحة والذخيرة في الصراع".وذكرت صحيفة "militarywatch" أن "الولايات المتحدة قدمت بالفعل 113 برادلي من طراز "إم2 إيه 2" لأوكرانيا، حيث تم تجهيز كل منها بمدافع عيار 25 ملم وصواريخ مضادة للدبابات كأسلحة أساسية لها. مع إعلان واشنطن أيضا أنها ستبدأ في تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، يمكن استخدامها لتعزيز القوة النارية لدفعات جديدة من مركبات برادلي القتالية".وأضافت الصحيفة: "بدأ استخدام برادلي عى نطاق واسع في أوكرانيا بعد أن بدأت هجمات جديدة في أوائل يونيو، إلى جانب مجموعة من الأصول الغربية الجديدة الموردة مثل دبابات "ليوبارد 2 إيه 6". بينما تم الاستيلاء على دبابات ليوبارد، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية قد حصلت على أي برادلي".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230613/مروحيات-كا-52-تدمر-المركبات-المدرعة-ومعاقل-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1078040782.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة عسكرية تكشف عن "حرب أخرى" بين روسيا وأمريكا

09:09 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 15.06.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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كتبت صحيفة عسكرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد مخزون مدرعات "برادلي" بعد الخسائر الكبيرة في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد مركبات المشاة القتالية برادلي إلى أوكرانيا، بعد أن أصبح معروفا تكبد هذه المركبات خسائر كبيرة في الهجمات (الأوكرانية) الفاشلة ضد القوات الروسية".

وأضافت: "بحسب التقارير، هذه العمليات أسفرت عن خسائر في عشرات المركبات. تتضمن حزمة المساعدات الجديدة 15 برادلي أخرى، بالإضافة إلى 10 ناقلات جند مدرعة ذات عجلات، هذه هي الحزمة الـ40 التي أعلنت عنها إدارة بايدن، والتي ستشمل سحب الأسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي لإرسالها إلى أوكرانيا. والغرض منه هو مساعدة كييف في "استعادة أراضيها السيادية ودعم الدفاعات الجوية الأوكرانية"، وفقا للصحيفة.

وكتبت الصحيفة: "مع انتهاء إنتاج برادلي القصير نسبيًا في عام 1995، لا يزال عدد المركبات المتاحة في المخزونات الأمريكية محدودًا مع عدم دخول أي مركبة لاحقة في الإنتاج".
وأفادت الصحيفة: "في حين أنه من المتوقع أن يتم تحديد الدعم المادي الأمريكي والغربي الآخر للجهود الحربية الأوكرانية إلى حد كبير من خلال نتائج الهجمات الأوكرانية الجديدة ضد القوات الروسية، والتي بدأت في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيتم تعويض الخسائر. انخفضت المخزونات العسكرية لحلف الناتو، ومخزونات الدول الأوروبية على وجه الخصوص، انخفاضا حادا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية نتيجة لقدراتها الصناعية المحدودة والمعدلات الهائلة التي تم بها إنفاق الأسلحة والذخيرة في الصراع".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
13 يونيو, 06:05 GMT
وذكرت صحيفة "militarywatch" أن "الولايات المتحدة قدمت بالفعل 113 برادلي من طراز "إم2 إيه 2" لأوكرانيا، حيث تم تجهيز كل منها بمدافع عيار 25 ملم وصواريخ مضادة للدبابات كأسلحة أساسية لها. مع إعلان واشنطن أيضا أنها ستبدأ في تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، يمكن استخدامها لتعزيز القوة النارية لدفعات جديدة من مركبات برادلي القتالية".

وتابعت: "مع الاستخدامات المحدود للغاية للمركبة في مسرح المحيط الهادئ، حيث يتركز الجزء الأكبر من المصالح العسكرية الأمريكية، قد يكون البنتاغون على استعداد لتخصيص جزء أكبر من مخزونه للجهود الحربية في أوكرانيا أكثر من الأنواع الأخرى من المعدات مثل أنظمة الصواريخ أرض-أرض".

وأضافت الصحيفة: "بدأ استخدام برادلي عى نطاق واسع في أوكرانيا بعد أن بدأت هجمات جديدة في أوائل يونيو، إلى جانب مجموعة من الأصول الغربية الجديدة الموردة مثل دبابات "ليوبارد 2 إيه 6". بينما تم الاستيلاء على دبابات ليوبارد، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية قد حصلت على أي برادلي".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.
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