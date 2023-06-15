https://sputnikarabic.ae/20230615/ضرورة-الترشيد-بنظافة-الشواطئ-في-موسم-الاصطياف-1078150391.html
ضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ في موسم الاصطياف
ضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ في موسم الاصطياف
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: موسم الاصطياف وضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق قاتل الطالبة المصرية... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:47+0000
2023-06-15T14:47+0000
2023-06-15T14:47+0000
راديو
صدى الحياة
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ضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ في موسم الاصطياف
ضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ في موسم الاصطياف
نظافة الشواطئ مسؤولية الجميعدائما ما يجعل الإنسان هذه الطبيعة الربانية المبهرة والمناظر الخلابة التي وهبها الله لنا، عرضة للإتلاف والتلوث. شواطئ ممتلئة بنفايات من مختلف الأشكال والأنواع، ورمال تكسوها بقايا أكياس تركها المصطافون وراءهم. فلماذا لا نحافظ على نظافة شواطئنا كما نحافظ عليها في بيوتنا؟ لماذا نرمي النفايات في البحر وفي الشواطئ؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري في البيئة والفلاحة، الأستاذ لعلي بوخالفة، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ بوخالفة إلى أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
ضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ في موسم الاصطياف
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: موسم الاصطياف وضرورة الترشيد بنظافة الشواطئ، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، العثور على أطفال تاهوا 40 يوما في غابات الأمازون، الاحتفال بمرور 3 قرون على تدشين أول مطعم في العالم، أول عرض عالمي لفيلم سينمائي روسي في مهرجان "شنغهاي" السينمائي.
نظافة الشواطئ مسؤولية الجميع
دائما ما يجعل الإنسان هذه الطبيعة الربانية المبهرة والمناظر الخلابة التي وهبها الله لنا، عرضة للإتلاف والتلوث. شواطئ ممتلئة بنفايات من مختلف الأشكال والأنواع، ورمال تكسوها بقايا أكياس تركها المصطافون وراءهم. فلماذا لا نحافظ على نظافة شواطئنا كما نحافظ عليها في بيوتنا؟ لماذا نرمي النفايات في البحر وفي الشواطئ؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري في البيئة والفلاحة، الأستاذ لعلي بوخالفة، لبرنامج "صدى الحياة":
إن تلويث الشواطئ بالنفايات أمر خطير على صحة الإنسان والبيئة، وحماية المحيطات والبحار من الضروريات، وإذا كان هناك فشل في التوعية بالحفاظ على الأماكن، يكون الأسلوب العقابي وفرض غرامات تدريجيا طريقة قد تكون فاعلة.
وأشار الأستاذ بوخالفة إلى أنه
على الدولة تجهيز المحيط العام لتمكين المواطنين من رمي النفايات في هذه الأكياس والحاويات، وحتى لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وأيضا تحفيزات وتشجيعات لمن يقوم بتنظيف الشواطئ والبحر، لأن ذلك سينعكس حتما على صحة المواطنين.
التفاصيل في الملف الصوتي...