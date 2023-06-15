https://sputnikarabic.ae/20230615/طولها-يتجاوز-13-سنتيمترا-إزالة-أكبر-حصوة-كلى-في-العالم-فيديو-1078135102.html
طولها يتجاوز 13 سنتيمترا.. إزالة أكبر حصوة كلى في العالم... فيديو
طولها يتجاوز 13 سنتيمترا.. إزالة أكبر حصوة كلى في العالم... فيديو
نجح أطباء من الجيش السريلانكي في إزالة حصوة كلى هي الأكبر من نوعها في العالم حيث تجاوز طولها 13 سنتيمترا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:21+0000
2023-06-15T10:21+0000
2023-06-15T10:23+0000
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وقالت قناة "South China Morning Post" على "يوتيوب" إن أكبر حصوة كلى في العالم أزيلت من جسد مريض في سريلانكا، وتظهر بحجم ثمرة غريب فروت، وطول ثمرة الموز.ويبلغ طول الحصوة العملاقة 13.3 سنتيمترا ووزنها 801 غراما، لتحطم بذلك رقمين قياسيين عالميين حسبما ذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.يشار إلى أن حصوات الكلى تتكون من قطع صلبة من مادة تتبلور في الكلى، أو الحالب، أو المثانة بسبب عوامل وراثية وبيئية، وتتعرض الكلى البشرية لحالة مرضية تعرف بـ "هيدرونفروزيس" أو "تضخم الكلى" ينتج عنها تمدد وانتفاج يؤدي إلى زيادة حجمها، وهو مرض يمكن علاج أسبابه، لكن إهمالها يمكن أن يقود للفشل الكلوي.يمكن أن يحدث التضخم في إحدى الكليتين أو كلاهما، حسبما يشير تقرير نشره موقع "كليفلاند كلينيك"، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة تعيق تخلص الجسم من كل البول بصورة تؤدي إلى تجمعه في الكلى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو, الصحة, الأخبار
منوعات, نادي الفيديو, الصحة, الأخبار
طولها يتجاوز 13 سنتيمترا.. إزالة أكبر حصوة كلى في العالم... فيديو
10:21 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
نجح أطباء من الجيش السريلانكي في إزالة حصوة كلى هي الأكبر من نوعها في العالم حيث تجاوز طولها 13 سنتيمترا.
وقالت قناة "South China Morning Post" على "يوتيوب" إن أكبر حصوة كلى في العالم أزيلت من جسد مريض في سريلانكا، وتظهر بحجم ثمرة غريب فروت، وطول ثمرة الموز.
ويبلغ طول الحصوة العملاقة 13.3 سنتيمترا ووزنها 801 غراما، لتحطم بذلك رقمين قياسيين عالميين حسبما ذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
يشار إلى أن حصوات الكلى تتكون من قطع صلبة من مادة تتبلور في الكلى، أو الحالب، أو المثانة بسبب عوامل وراثية وبيئية، وتتعرض الكلى البشرية لحالة مرضية تعرف بـ "هيدرونفروزيس
" أو "تضخم الكلى" ينتج عنها تمدد وانتفاج يؤدي إلى زيادة حجمها، وهو مرض يمكن علاج أسبابه، لكن إهمالها يمكن أن يقود للفشل الكلوي.
يمكن أن يحدث التضخم في إحدى الكليتين أو كلاهما، حسبما يشير تقرير
نشره موقع "كليفلاند كلينيك"، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة تعيق تخلص الجسم من كل البول بصورة تؤدي إلى تجمعه في الكلى.