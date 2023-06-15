https://sputnikarabic.ae/20230615/عباس-ورئيس-الوزراء-الصيني-يبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1078124342.html
عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T07:40+0000
2023-06-15T07:40+0000
2023-06-15T07:44+0000
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جاء ذلك خلال زيارة عباس إلى الصين، التي بدأها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل من "أنشطة استيطانية وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية".وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين الرئيس الفلسطيني ولي تشيانغ، تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين.وبدأ الرئيس الفلسطيني، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلادها مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون بين البلدين.وتتزامن زيارة عباس إلى الصين مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين، كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-أمريكا-فقدت-أهليتها-في-أن-تكون-وسيطا-للسلام-مع-إسرائيل-1077984426.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصين
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصين
عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
07:40 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة عباس إلى الصين، التي بدأها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية
وما تقوم به إسرائيل من "أنشطة استيطانية وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين الرئيس الفلسطيني
ولي تشيانغ، تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين.
وبدأ الرئيس الفلسطيني، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلادها مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون بين البلدين.
وتتزامن زيارة عباس إلى الصين
مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين، كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.