https://sputnikarabic.ae/20230615/عباس-ورئيس-الوزراء-الصيني-يبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1078124342.html

عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T07:40+0000

2023-06-15T07:40+0000

2023-06-15T07:44+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078127065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39465b10814907fca610a42d60d7bc66.jpg

جاء ذلك خلال زيارة عباس إلى الصين، التي بدأها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل من "أنشطة استيطانية وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية".وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين الرئيس الفلسطيني ولي تشيانغ، تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين.وبدأ الرئيس الفلسطيني، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلادها مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون بين البلدين.وتتزامن زيارة عباس إلى الصين مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين، كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-أمريكا-فقدت-أهليتها-في-أن-تكون-وسيطا-للسلام-مع-إسرائيل-1077984426.html

إسرائيل

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصين