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علماء يحققون "اختراقا" يمكن أن يسهم في تطوير لقاح ضد سرطان الجلد القاتل
علماء يحققون "اختراقا" يمكن أن يسهم في تطوير لقاح ضد سرطان الجلد القاتل
كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة تل أبيب الإسرائيلية ومركز شيبا الطبي في تل هشومير كيف تؤثر خلايا سرطان الجلد على بيئتها القريبة لدعم احتياجاتها من خلال تكوين... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:04+0000
2023-06-15T14:04+0000
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يعتقد الباحثون، الذين يعتبرون اكتشافهم "اختراقًا"، أن ذلك يمكن أن يسهم في تطوير لقاح ضد السرطان المميت.قادت الدراسة البروفيسور كارميت ليفي من كلية الطب في جامعة تل أبيب والبروفيسور شوشانا غرينبيرغر من مركز شيبا، بتمويل من الصندوق الإسرائيلي لأبحاث السرطان، وتم نشرها في مجلة Nature's Journal of Investigative Dermatology.الدراسة كشفت عن الآلية الدقيقة التي تفرز فيها خلايا الورم الميلانيني الأكياس ذات الجدران الرقيقة المملوءة بسائل ويسمى الحويصلات، تفرزه خلايا الورم الميلانيني، والتي تسمى الميلانوسومات.وتقوم الخلايا السرطانية بعد ذلك باختراق الأوعية اللمفاوية التي تحمل خلايا الدم البيضاء. وفي المرحلة الأخيرة تواصل الميلانوسومات اختراق الخلايا، وتوزع إشارات للتكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم.وقالت البروفيسور غرينبيرغر في البيان الصحفي: "أظهرنا لأول مرة أنه في المرحلة الأولى، في البشرة، تفرز خلايا الورم الميلانيني حويصلات خارج الخلية تسمى الميلانوسومات (..) أظهرنا أن الميلانوسومات يمكنها اختراق الأوعية الليمفاوية".ومضت، موضحةً: "فحصنا سلوكها في بيئة خلايا الأوعية الليمفاوية الفعلية ووجدنا أن الميلانوسومات تخترق الخلايا أيضًا وتعطيها إشارة للتكاثر والانتشار".أي أن الورم الميلانيني الأولي يفرز حويصلات خارج الخلية تخترق الأوعية الليمفاوية وتشجع على تكوين المزيد من الأوعية الليمفاوية بالقرب من الورم، مما يمكّن الورم الميلانيني من التقدم إلى المرحلة القاتلة من الورم الخبيث.وخلصت غرينبرغر إلى أنه "إذا تمكنا من إيقاف الآليات التي تولد النقائل في الغدد الليمفاوية، يمكننا أيضًا إيقاف انتشار المرض".من جانبها، قالت البروفيسور ليفي إن هذه الحويصلات تعدل بيئة الأدمة لصالح الخلايا السرطانية (..)، وبالتالي فإنها تهيئ الأرضية لنقائلهم الخاصة، مما يؤثر على جهاز المناعة بشكل عام".وأشار الباحثون إلى أن فهم كيفية انتشار الورم الميلانيني- الذي تكون بداياته غير ضارة في مرحلة ما قبل النقائل- يمكن أن يساعد في تطوير لقاح، يستحث جهاز المناعة لمكافحة الميلانوسومات.
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الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

علماء يحققون "اختراقا" يمكن أن يسهم في تطوير لقاح ضد سرطان الجلد القاتل

14:04 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLEسرطان الجلد
سرطان الجلد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLE
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كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة تل أبيب الإسرائيلية ومركز شيبا الطبي في تل هشومير كيف تؤثر خلايا سرطان الجلد على بيئتها القريبة لدعم احتياجاتها من خلال تكوين أوعية ليمفاوية جديدة في الأدمة (الطبقة الداخلية من الجلد) لتتعمق أكثر وتنتشر في الجسم.
يعتقد الباحثون، الذين يعتبرون اكتشافهم "اختراقًا"، أن ذلك يمكن أن يسهم في تطوير لقاح ضد السرطان المميت.
قادت الدراسة البروفيسور كارميت ليفي من كلية الطب في جامعة تل أبيب والبروفيسور شوشانا غرينبيرغر من مركز شيبا، بتمويل من الصندوق الإسرائيلي لأبحاث السرطان، وتم نشرها في مجلة Nature's Journal of Investigative Dermatology.
الدراسة كشفت عن الآلية الدقيقة التي تفرز فيها خلايا الورم الميلانيني الأكياس ذات الجدران الرقيقة المملوءة بسائل ويسمى الحويصلات، تفرزه خلايا الورم الميلانيني، والتي تسمى الميلانوسومات.
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وتقوم الخلايا السرطانية بعد ذلك باختراق الأوعية اللمفاوية التي تحمل خلايا الدم البيضاء. وفي المرحلة الأخيرة تواصل الميلانوسومات اختراق الخلايا، وتوزع إشارات للتكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم.
وقالت البروفيسور غرينبيرغر في البيان الصحفي: "أظهرنا لأول مرة أنه في المرحلة الأولى، في البشرة، تفرز خلايا الورم الميلانيني حويصلات خارج الخلية تسمى الميلانوسومات (..) أظهرنا أن الميلانوسومات يمكنها اختراق الأوعية الليمفاوية".
ومضت، موضحةً: "فحصنا سلوكها في بيئة خلايا الأوعية الليمفاوية الفعلية ووجدنا أن الميلانوسومات تخترق الخلايا أيضًا وتعطيها إشارة للتكاثر والانتشار".
أي أن الورم الميلانيني الأولي يفرز حويصلات خارج الخلية تخترق الأوعية الليمفاوية وتشجع على تكوين المزيد من الأوعية الليمفاوية بالقرب من الورم، مما يمكّن الورم الميلانيني من التقدم إلى المرحلة القاتلة من الورم الخبيث.
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وخلصت غرينبرغر إلى أنه "إذا تمكنا من إيقاف الآليات التي تولد النقائل في الغدد الليمفاوية، يمكننا أيضًا إيقاف انتشار المرض".
من جانبها، قالت البروفيسور ليفي إن هذه الحويصلات تعدل بيئة الأدمة لصالح الخلايا السرطانية (..)، وبالتالي فإنها تهيئ الأرضية لنقائلهم الخاصة، مما يؤثر على جهاز المناعة بشكل عام".
وأشار الباحثون إلى أن فهم كيفية انتشار الورم الميلانيني- الذي تكون بداياته غير ضارة في مرحلة ما قبل النقائل- يمكن أن يساعد في تطوير لقاح، يستحث جهاز المناعة لمكافحة الميلانوسومات.
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