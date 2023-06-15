https://sputnikarabic.ae/20230615/عومر-أتسيلي-أول-لاعب-كرة-قدم-إسرائيلي-يهودي-يوقع-لفريق-عربي-القصة-الكاملة-1078155562.html

عومر أتسيلي.. أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يهودي يوقع لفريق عربي.. القصة الكاملة

عومر أتسيلي.. أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يهودي يوقع لفريق عربي.. القصة الكاملة

أصبح عومر أتسيلي لاعب نادي مكابي حيفا، أول لاعب إسرائيلي يهودي يلعب في صفوف فريق عربي على الإطلاق. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T16:39+0000

2023-06-15T16:39+0000

2023-06-15T16:39+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

رياضة

منوعات

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae93899efb8b66fb6d2f3d6d8b3afc7.jpg

وقال موقع "واللا" العبري: "أصبح هذا الآن رسميًا: عومر أتسيلي هو لاعب العين الإماراتي الجديد".ووقع نجم مكابي حيفا (على مدى السنوات الثلاث الماضية)، عقده مع النادي الإماراتي اليوم الخميس، ويفترض أن يضاعف راتبه ثلاث مرات مقارنة بالمبالغ التي حصل عليها في صفوف بطل الدوري الإسرائيلي 14 مرة.وحصل النادي الإسرائيلي على كامل المبلغ المنصوص عليه في بند تسريح اللاعب، البالغ مليوني يورو، بعد أن وصل اللاعب إلى الإمارات أمس، ووقع اليوم بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.وبذلك أصبح أتسيلي (30 عاما) أول لاعب يهودي ينضم إلى فريق عربي وإماراتي.وقال أتسيلي، الذي حصل على القميص رقم 7: "أتطلع إلى التحدي الجديد، إنه شعور رائع حقًا. العين فريق كبير في آسيا وأنا فخور لوجودي هنا. فخور بالانضمام إلى الفريق الذي كان صاحب لقب دوري أبطال آسيا ووصيف كأس العالم للأندية".ومضى اللاعب الإسرائيلي بقوله: "المرافق الرياضية للعين على أعلى مستوى في العالم، وتحفز كل لاعب على التطور والتحسن. لقد فضلت عرض العين من منطلق رغبة حقيقية وشغف لتحقيق الإنجازات".من جانبه، قال محمد عبيد حامد، أحد كبار مسؤولي النادي الإماراتي، للموقع الرسمي: "عمر يلعب بثلاثة مراكز، على الجناح الأيمن والأيسر وأيضًا كلاعب خط وسط مهاجم، ولديه مهارات كبيرة ومعروف بضرباته القوية".بدورها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إنه رغم التطبيع مع الإمارات، يحرص فريق العين على تقديم أتسيلي كلاعب من أصل روماني.وقال موقع "one" الرياضي الإسرائيلي: "وقع أتسيلي عقدا مع العين لمدة ثلاث سنوات مقابل أكثر من ستة ملايين يورو لكامل الفترة، ليصبح رابع أكبر صفقة في تاريخ مكابي حيفا".ونقل عن اللاعب الإسرائيلي عقب التوقيع قوله: "لدي الكثير من الحافز للتحدي الجديد، إنه شعور رائع، أمام أحد أكبر الفرق في آسيا وأنا فخور لوجودي هنا. تجسد المرافق الرياضية في العين مكانة حقيقية وتحفز كل لاعب على تطوير نفسه. أعرف جيدًا لاعبي العين، الهداف كودجو لابا، وخالد عيسى وبندر الأحبابي".وأضاف أتسيلي: "انتظرت بضعة أسابيع للتوقيع، والآن بعد أن أصبح رسميا، أنا سعيد وأنتظر اللعب. اخترت العين لأنني سمعت أنه أحد أكبر الفرق في آسيا، إنها تجربة جديدة. أعلم أنه الفريق الإماراتي الوحيد في البلد الذي فاز بكأس آسيا، وأنا أعلم أنهم لعبوا ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، لذا فهو شرف كبير".وتابع: "لقد شاهدت مباريات الفريق، ولا أعرف الكثير عن الدوري الإماراتي، لكن قيل لي أن هناك منافسة جيدة هنا. إنه تحد جديد، لقد جئت من فريق كبير إلى آخر كبير. لا أطيق الانتظار للعب على هذا الملعب. في انتظار رؤية الملعب ممتلئا".وسيكون العين الإماراتي هو محطة الاحتراف الثالثة للاعب الإسرائيلي الذي سبق ولعب لغرناطة الإسباني، وأبويل نيقوسيا القبرصي.ووصل أتسيلي إلى مكابي حيفا في فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني في موسم 2020/21، وهذا هو الفريق الذي لعب فيه أكثر من غيره في مسيرته.في عامين ونصف، لعب أتسيلي 127 مباراة، وسجل 59 هدفًا وصنع 38 تمريرة حاسمة.وفي الموسمين الأخيرين توج كأفضل لاعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز، وحصل على لقب الهداف، وكان الموسم الماضي الأكثر تألقا له، برصيد 25 هدفًا و 14 تمريرة حاسمة، وفق الموقع العبري.

https://sputnikarabic.ae/20201025/في-أبوظبي-مكابي-حيفا-الإسرائيلي-يستعد-لودية-مع-نادي-إماراتي-1046962224.html

https://sputnikarabic.ae/20201111/إعلام-المنتخبان-الإسرائيلي-والإماراتي-يتفقان-على-خوض-مباراة-ودية-1047156427.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رياضة, منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة