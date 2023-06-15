https://sputnikarabic.ae/20230615/في-ذكرى-الاشتباكات-البحرية-بين-الكوريتين-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-للدولتين-1078116808.html
في ذكرى الاشتباكات البحرية بين الكوريتين… معلومات عن الأساطيل الحربية للدولتين
في ذكرى الاشتباكات البحرية بين الكوريتين… معلومات عن الأساطيل الحربية للدولتين
يوافق الـ 15 من يونيو/ حزيران من كل عام، ذكرى الاشتباكات البحرية التي جرت بين الأسطولين الحربيين لكوريا الجنوبية والشمالية عام 1999. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T06:55+0000
2023-06-15T06:55+0000
2023-06-15T06:55+0000
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وكانت تلك الاشتباكات هي الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الكورية عام 1953، وانتهت بإغراق سفينة وتضرر عدة سفن حربية أخرى.وبهذه المناسبة، تعهد الرئيس الكوري الجنوبية يون سيوك يول، باستخدام ما وصفه بـ "القوة الساحقة" لتحقيق سلام حقيقي.ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الجنوبية؟يصنف جيش كوريا الجنوبية في المرتبة الـ 6 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 19 عالميا.وتضم القوات البحرية الكورية الجنوبية 157 وحدة بحرية بينها:وتمتلك كوريا الجنوبية 11 ميناء رئيسيا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 42.1 مليار دولار.ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الشمالية؟يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ 34 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتضم القوات البحرية الكورية الشمالية 519 وحدة بحرية بينها:وتمتلك كوريا الشمالية 7 موانئ رئيسية ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 4.5 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-كوريا-الجنوبية-القوة-الساحقة-ستجلب-السلام-الحقيقي-1078115736.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/كوريا-الشمالية-الولايات-المتحدة-تريد-تحويل-كوريا-الجنوبية-إلى-موقع-نووي-1076503320.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, الأخبار
في ذكرى الاشتباكات البحرية بين الكوريتين… معلومات عن الأساطيل الحربية للدولتين
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يوافق الـ 15 من يونيو/ حزيران من كل عام، ذكرى الاشتباكات البحرية التي جرت بين الأسطولين الحربيين لكوريا الجنوبية والشمالية عام 1999.
وكانت تلك الاشتباكات هي الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الكورية عام 1953، وانتهت بإغراق سفينة وتضرر عدة سفن حربية أخرى.
وبهذه المناسبة، تعهد الرئيس الكوري الجنوبية يون سيوك يول، باستخدام ما وصفه بـ "القوة الساحقة
" لتحقيق سلام حقيقي.
ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الجنوبية؟
يصنف جيش كوريا الجنوبية
في المرتبة الـ 6 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 19 عالميا.
وتضم القوات البحرية الكورية الجنوبية 157 وحدة بحرية بينها:
وتمتلك كوريا الجنوبية 11 ميناء رئيسيا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 42.1 مليار دولار.
ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الشمالية؟
يصنف جيش كوريا الشمالية
في المرتبة الـ 34 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتضم القوات البحرية الكورية الشمالية 519 وحدة بحرية بينها:
وتمتلك كوريا الشمالية 7 موانئ رئيسية ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 4.5 مليار دولار.