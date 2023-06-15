https://sputnikarabic.ae/20230615/قائد-البحرية-الإيرانية-المجموعة-البحرية-86-وجهت-صفعة-قوية-لأعدائنا-تخلدت-في-التاريخ-1078148464.html

قائد البحرية الإيرانية: المجموعة البحرية 86 وجهت صفعة قوية لأعدائنا تخلدت في التاريخ

قائد البحرية الإيرانية: المجموعة البحرية 86 وجهت صفعة قوية لأعدائنا تخلدت في التاريخ

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، إن مجموعة القطع البحرية 86، جسدت الوحدة الدينية في أرجاء العالم. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T14:37+0000

2023-06-15T14:37+0000

2023-06-15T14:37+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الجنرال شهرام إيراني، جاءت في تصريح له في محافظة كيلان شمالي إيران، مجددا التهنئة بنجاح مهمة المجموعة 86 البحرية وعودتها من رحلتها النوعية حول العالم.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة، وتحت رعاية وراية ولاية الفقيه وبركة دماء شهدائنا الأبرار".وأضاف الأدميرال شهرام إيراني أن هذه المجموعة البحرية رقم 86 قدمت صورة شاملة عن التربية والتعليم وكذلك الإيمان الراسخ على مدار 360 درجة في الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن أعداء الجمهورية الإسلامية وعالم الكفر عمدوا للمساس بالإيمان والأمل وإثارة الفتن داخل البلاد، لكن قواتنا المسلحة الباسلة وجهت إليهم صفعة قوية تخلدت في التاريخ".وأوضح قائد البحرية الإيرانية أن "بلاده قد أثبتت بتلك المهمة البحرية أن لديها الكثير لتقوله في مجالات متعددة، مثل المعدات والجاهزية والإسناد والعلوم الصحية والطبية والعسكرية والتقنية والتكنولوجية وحتى الثقافية والدينية".يشار إلى أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كيلومتر.وضمّت المجموعة الـ 86 للبحرية الإيرانية، المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضًا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20230607/قائد-البحرية-الإيرانية-حققنا-إنجازا-كبيرا-برحلة-الدورية-86-الناجحة-ولدينا-الكثير-لنقوله-عسكريا-1077863524.html

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