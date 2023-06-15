https://sputnikarabic.ae/20230615/قناة-عبرية-تأجيل-قمة-النقب-2-مجددا-1078128995.html
قناة عبرية: تأجيل "قمة النقب 2" مجددا
قناة عبرية: تأجيل "قمة النقب 2" مجددا
أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن "قمة النقب 2" تم تأجيلها الذي كان من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في المغرب. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:11+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأنه تقرر تأجيل "قمة النقب 2" لمرة أخرى، وهي القمة التي كان من المزمع عقدها في العاصمة المغربية، الرباط، نهاية الشهر الجاري.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تأجيل القمة جاء بسبب حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيحل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم التأجيل إلى الشهر المقبل، دون تحديد تاريخ بعينه.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي مباحثات ونقاشات، في إطار التحضير لقمة "النقب الثانية" التي كانت مجدولة بالمملكة المغربية شهر مارس/آذار الماضي.وتصدرت قضايا الأمن المائي والغذائي اهتمامات الوفود المشاركة، حينها، وبحث مزيد من فرص التعاون المشترك في عديد المجالات.وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين، قد حضروا، في مارس/آذار من العام الماضي، في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب".ووقتها، انعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.وقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات إبراهيم"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليها كل من المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مع-انطلاق-الاجتماعات-التحضرية-ما-أهداف-أمريكا-وإسرائيل-من-عقد-منتدى-النقب-1072129450.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البحرين, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, البحرين, العالم العربي, الأخبار
قناة عبرية: تأجيل "قمة النقب 2" مجددا
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أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن "قمة النقب 2" تم تأجيلها الذي كان من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في المغرب.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأنه تقرر تأجيل "قمة النقب 2" لمرة أخرى، وهي القمة التي كان من المزمع عقدها في العاصمة المغربية، الرباط، نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تأجيل القمة جاء بسبب حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيحل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم التأجيل إلى الشهر المقبل، دون تحديد تاريخ بعينه.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتضنت العاصمة الإماراتية
أبوظبي مباحثات ونقاشات، في إطار التحضير لقمة "النقب الثانية" التي كانت مجدولة بالمملكة المغربية شهر مارس/آذار الماضي.
وتصدرت قضايا الأمن المائي والغذائي اهتمامات الوفود المشاركة، حينها، وبحث مزيد من فرص التعاون المشترك في عديد المجالات.
وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين، قد حضروا، في مارس/آذار من العام الماضي، في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب"
.
ووقتها، انعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.
وقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات إبراهيم"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليها كل من المغرب والسودان.