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https://sputnikarabic.ae/20230615/لحظة-مخيفة-لرجل-ضربته-صاعقة-برق-قوية-فجأة-1078156935.html
لحظة مخيفة لرجل ضربته صاعقة برق قوية فجأة
لحظة مخيفة لرجل ضربته صاعقة برق قوية فجأة
وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T18:01+0000
2023-06-15T18:01+0000
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وتسببت الصاعقة التي حدثت في حوالي الساعة 12:21 مساءً، بسقوط الرجل الذي يُدعى إيريك بومغارتنر أرضًا، حيث فقد الوعي مباشرة، ولكن تصرف ضابط الشرطة، آر جيه ماك بارتلاند، أنقذ بومغارتنر من الموت.ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.وقال أحد شهود العيان: "لقد كانت الصاعقة مثل القنبلة، نظرت من النافذة، وإذا برجل في الملعب سقط أرضا".وقال آخر: "كان الرجل مستلقيا على الأرض، اتصلنا بالشرطة، ووصلت الشرطة لكن الرجل لم يتحرك".
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نادي الفيديو

لحظة مخيفة لرجل ضربته صاعقة برق قوية فجأة

18:01 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Bernandino Hernandezضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013
ضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Bernandino Hernandez
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وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.
وتسببت الصاعقة التي حدثت في حوالي الساعة 12:21 مساءً، بسقوط الرجل الذي يُدعى إيريك بومغارتنر أرضًا، حيث فقد الوعي مباشرة، ولكن تصرف ضابط الشرطة، آر جيه ماك بارتلاند، أنقذ بومغارتنر من الموت.

وقال ضابط الشرطة بارتلاند: "قبل ورود المكالمة كنت في سيارتي، ورأيت صاعقة برق قوية جدًا، لقد كان بومغارتنر فاقدا للوعي، ولم يكن لديه نبض، كنا نحاول التحدث معه طول الوقت، وفي سيارة الإسعاف استعاد وعيه ببطء".

ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.
وقال أحد شهود العيان: "لقد كانت الصاعقة مثل القنبلة، نظرت من النافذة، وإذا برجل في الملعب سقط أرضا".
وقال آخر: "كان الرجل مستلقيا على الأرض، اتصلنا بالشرطة، ووصلت الشرطة لكن الرجل لم يتحرك".
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