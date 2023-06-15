عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/لغم-روسي-يطيح-بدبابة-ليوبارد-2-ويقذفها-خارج-الطريق-فيديو-1078133338.html
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
نشر مدون روسي لقطات تظهر تدمير دبابة "ليوبارد 2أ4" ألمانية بواسطة لغم روسي على اتجاه زابوروجيه. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:55+0000
2023-06-15T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
يصل وزن دبابة "ليوبارد 2أ4" إلى 56.6 طن. وعلى الرغم من الحماية الممتازة ضد القذائف المضادة للدبابات (وفقا للشركة المصنعة)، تبيّن أن الدبابة الألمانية كانت ضعيفة على قدميها (أي على المسارات)، ومن المؤكد أنها تفقد مسارها من خلال الاصطدام بلغم سوفييتي مضاد للدبابات من إنتاج 1962.وتظهر لقطات الفيديو خروج الدبابة من مسارها إلى مكان آخر لمسافة عدة أمتار بسبب اللغم الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230615/راجمات-تورنادو-الروسية-تطلق-صواريخها-نحو-أهداف-أوكرانية-فيديو-1078129354.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو

09:55 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
نشر مدون روسي لقطات تظهر تدمير دبابة "ليوبارد 2أ4" ألمانية بواسطة لغم روسي على اتجاه زابوروجيه.
يصل وزن دبابة "ليوبارد 2أ4" إلى 56.6 طن. وعلى الرغم من الحماية الممتازة ضد القذائف المضادة للدبابات (وفقا للشركة المصنعة)، تبيّن أن الدبابة الألمانية كانت ضعيفة على قدميها (أي على المسارات)، ومن المؤكد أنها تفقد مسارها من خلال الاصطدام بلغم سوفييتي مضاد للدبابات من إنتاج 1962.
وتظهر لقطات الفيديو خروج الدبابة من مسارها إلى مكان آخر لمسافة عدة أمتار بسبب اللغم الروسي.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "تورنادو" الروسية تطلق صواريخها نحو أهداف أوكرانية... فيديو
09:22 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMTБойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала