https://sputnikarabic.ae/20230615/لغم-روسي-يطيح-بدبابة-ليوبارد-2-ويقذفها-خارج-الطريق-فيديو-1078133338.html
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
نشر مدون روسي لقطات تظهر تدمير دبابة "ليوبارد 2أ4" ألمانية بواسطة لغم روسي على اتجاه زابوروجيه. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:55+0000
2023-06-15T09:55+0000
2023-06-15T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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يصل وزن دبابة "ليوبارد 2أ4" إلى 56.6 طن. وعلى الرغم من الحماية الممتازة ضد القذائف المضادة للدبابات (وفقا للشركة المصنعة)، تبيّن أن الدبابة الألمانية كانت ضعيفة على قدميها (أي على المسارات)، ومن المؤكد أنها تفقد مسارها من خلال الاصطدام بلغم سوفييتي مضاد للدبابات من إنتاج 1962.وتظهر لقطات الفيديو خروج الدبابة من مسارها إلى مكان آخر لمسافة عدة أمتار بسبب اللغم الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230615/راجمات-تورنادو-الروسية-تطلق-صواريخها-نحو-أهداف-أوكرانية-فيديو-1078129354.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لغم روسي يطيح بدبابة "ليوبارد 2" ويقذفها خارج الطريق... فيديو
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نشر مدون روسي لقطات تظهر تدمير دبابة "ليوبارد 2أ4" ألمانية بواسطة لغم روسي على اتجاه زابوروجيه.
يصل وزن دبابة "ليوبارد 2أ4" إلى 56.6 طن. وعلى الرغم من الحماية الممتازة ضد القذائف المضادة للدبابات (وفقا للشركة المصنعة)، تبيّن أن الدبابة الألمانية كانت ضعيفة على قدميها (أي على المسارات)، ومن المؤكد أنها تفقد مسارها من خلال الاصطدام بلغم سوفييتي مضاد للدبابات من إنتاج 1962.
وتظهر لقطات الفيديو خروج الدبابة من مسارها إلى مكان آخر لمسافة عدة أمتار بسبب اللغم الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.